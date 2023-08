A un passo dal sogno Ecco i 12 finalisti di Notti di Talento

Eccoli qua i 12 talenti (ma gli artisti sono molti di più) che si contenderanno la vittoria di Notti di talento nella finalissima del 20 agosto nella splendida cornice di piazza delle Baleari a Marina di Pisa: 10 cantanti (per 8 esibizioni) e 14 ballerini (suddivisi in quattro esibizioni nella disciplina della danza). Dopo la terza audition del contest musicale di cui La Nazione è media partner, svoltasi domenica sera nell’arena spettacoli di Eliopoli a Calambrone gremita da un pubblico molto numeroso, il quadro della finale è completo. Dalle tre serate di selezione hanno staccato il pass per la finale i migliori quattro di ciascuna audition e ora l’obiettivo è già puntato sul concertone conclusivo inserito nel cartellone di Marenia. Ecco tutti i finalisti: i cantanti Leonardo Rossi, Eleonora Pischedda, il duo femminile Enola Ferraro e Annachiara Giannini, Asia Stellato, il duo apuano Francesco Fialdini e Aurora Barsottelli, la giovanissima Camilla Suardi, Silvia Bindi e Beatrice Bigoni, arrivata direttamente da Bologna; per il ballo approdano alla finale il duo contemporaneo composto da Laura Conti e Sara Rotini delkla scuoal Proscaenium di Pisa, la crew di Slaide Dance Studio Pisa composta da Chiara Scaramelli, Martina Cerulli, Rachele Rodriguez, Elena Spoto e Claudia Corchia, la crew di Artemix Pisa composta da Silvia Menichetti; Chiara Squeglia, Veronica Sorrentino, Genny Panizzi, Sanja Gorelli e Sara Giorgi e Nicole Pezzolesi della Jm Academy Viareggio. La terza audition è stata sapientemente condotta da Leonardo Ghelarducci, mentre la giuria chiaata a giudicare gli artisti in gara era composta dall’atgtrice e imitatrice Gianna Martorella, dalle coreografe Selena Minervini e Silvia Mugnai edal musicista e vocal coach Fabio Ceccanti.