A tu per tu con chi l’I. A. la studia ogni giorno

Abbiamo intervistato l’ing. Pier Luigi Mazzeo, ricercatore all’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi del Cnr di Lecce.

Qual è il suo percorso?

"Mi sono ritrovato per caso a fare questo tipo di ricerca. Mi occupavo di robotica e delle sue applicazioni nella vita quotidiana.Quando ho iniziato a studiare l’IA mi sono appassionato ed oggi è la mia vita".

Quali sono i primi paesi ad averla utilizzata?

"Gli Usa, lì hanno sede le più grandi case che producono Intelligenza Artificiale: Meta, Google e Apple. Oggi i paesi più avanti sono Cina e India per i numerosi studenti appassionati di matematica e informatica".

Potrebbe migliorare l’apprendimento scolastico?

"Potrebbe aiutare ma non potrà sostituire l’uomo nel suo modo di pensare e apprendere. Qualcuno di voi userà già Chat GPT per risolvere esercizi...".

Quale peso avrà nella vita quotidiana?

"In realtà già utilizziamo l’IA come il Face ID per sbloccare lo smartphone".

E per evitare le guerre?

"È già utilizzata nei sistemi di puntamento missilistici militari per evitare di colpire i civili".

Potrà aiutare anche la giustizia nelle investigazioni?

"Esiste già un settore dell’IA che si chiama E-Justice".

Cosa pensa di Neuralink?

"Neuralink è il risultato di una multidisciplinarietà che coinvolge informatici, medici, ingegneri. Dispositivi impiantati nel cervello sono utili se aiutano a superare dei deficit. - Grazie!