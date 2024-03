A spasso "Riscopriamo Pisa"

Partirà sabato la seconda edizione dell’iniziativa "Riscopriamo Pisa", il ciclo di visite guidate organizzate dall’assessorato al turismo del Comune e realizzato in collaborazione con le guide turistiche cittadine associate con AGT Pisa, ConfGuide e Federagit. Alla presentazione dell’evento al Comune hanno partecipato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, il responsabile dell’Ufficio di informazioni turistiche Paolo Pestelli, Antonella Cinini per ConfGuide e Mario Bartelletti per Agt Pisa. "L’obiettivo è quello di creare un ecosistema turistico in cui la cittadinanza sia parte attiva. - ha sottolineato Pesciatini - Nell’ambito della terminologia turistica si parla, infatti, di ’engagement delle comunità’ per indicare proprio il coinvolgimento attivo dei cittadini".

Il programma prevede 100 visite guidate gratuite rivolte ai cittadini pisani per far scoprire loro le bellezze e la storia della città, proponendo itinerari nuovi e vari rispetto a quelli più conosciuti.

"Andiamo in giro per il mondo ma spesso non conosciamo la nostra città" - ha affermato Antonella Cecini, di ConfGuide, invitando tutti i cittadini a diventare turisti, lasciandosi guidare alla scoperta delle bellezze del territorio. L’auspicio è che si possa andare oltre il successo della prima edizione del progetto, svoltasi nel 2021, all’indomani del difficile periodo pandemico.

Le passeggiate gratuite saranno realizzate da guide turistiche abilitate e si svolgeranno tutti i sabati e le domeniche nell’arco di 12 mesi. Il primo appuntamento è previsto sabato alle ore 15 con "Il computo del tempo, la luce e la geometria sacra. La piazza del Duomo svela i suoi segreti". Almeno una visita al mese sarà dedicata alle famiglie con bambini. Ogni passeggiata potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. È possibile prenotare le visite sul sito www.tuscanyaround.it/pisa/ e tramite l’ufficio delle informazioni turistiche di piazza Duomo (050 550100).

"Se l’articolo 9 della nostra Costituzione ci dice che la Repubblica promuove la cultura e che è necessario tutelare l’ambiente e il patrimonio storico-artistico della Nazione, tutto questo passa attraverso la conoscenza - conclude Pesciatini - E i cittadini, nella costruzione della destinazione, devono essere i primi conoscitori delle bellezze in mezzo a cui si trovano a vivere".

Stefania Tavella