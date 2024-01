A spasso nei luoghi dello scienziato

Dietro un grande scienziato c’è spesso un retroterra culturale e di educazione che proviene dalla famiglia: Galileo era figlio di Vincenzo Galilei, musicista, compositore. La figura del padre del celeberrimo filosofo e inventore è al centro di una bella iniziativa della scuola primaria Oberdan, dove i bambini della classe seconda, e a seguire delle altre classi, realizzeranno una gita guidata nei luoghi vissuti da Galileo Galilei, in giro per la nostra e la sua città, ascoltando aneddoti sulla vita e sulle opere di un personaggio molto sentito e amato dai suoi conterranei. "Il padre Vincenzo è stato messo spesso in ombra rispetto alla figura del figlio Galileo- spiega la dirigente dell’Istituto Rossana Condello- abbiamo voluto quest’anno dedicare il nostro progetto di plesso ad un personaggio che, con la sua genialità, ha introdotto il figlio alla scienza e merita di essere conosciuto, e che dà il nome alla nostra scuola". I dialoghi tra padre e figlio illustri saranno al centro di "Casa Galilei", una rappresentazione ironica ma ricca di spunti di conoscenza e riflessione che gli alunni delle Oberdan realizzeranno a fine anno scolastico, messa in scena utilizzando un codice linguistico a misura di bambino.

Alessandra Alderigi