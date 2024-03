A spasso Monologhi e letture

"Voci di donne" – Oggi tra San Giuliano e Pontasserchio, storie di donne. Immaginate di passeggiare per le strade di San Giuliano e Pontasserchio, e all’improvviso, entrando in un bar, o passando davanti a una vetrina, vi imbattete in uno strano personaggio che racconta la storia di Artemisia Gentileschi. O una donna in costume tipico sardo che, tra una canzone e una poesia, ci racconta la vita di Grazia Deledda… Oppure un gruppo di lettrici e lettori che leggono la storia di Teresa Mattei, Wadia Samadi, delle sorelle Giussani..più avanti, una donna che dice di essere la madre di Peppino Impastato, Felicia, che racconta la sua vita e la lotta contro la mafia. E personaggi letterari come Ero, la giovane protagonista di "Molto Rumore per nulla". E poi poesie, racconti, voci di donne contro la guerra e contro le ingiustizie… Ecco, questo potrà capitarvi facendo una passeggiata per il centro di San Giuliano Terme e per la ‘borgata’ di Pontasserchio, oggi pomeriggio. L’associazione culturale "Il Gabbiano", con la direzione artistica di Daniela Bertini, ha infatti organizzato, in occasione della Giornata internazionale della donna, un evento che comprende diverse perfomances teatrali da svolgersi a San Giuliano Terme e Pontasserchio, dal tardo pomeriggio fino a sera. L’intento è quello di far conoscere figure di donne, reali, storiche, testimoni del loro tempo, ma anche donne frutto di fantasia rese celebri da scrittori e scrittrici, che hanno lasciato il segno nella storia del paese e dell’umanità e che appartengono all’immaginario collettivo, in una modalità teatrale inusuale, ovvero intessuta nel contesto cittadino: i negozi, gli studi, i luoghi della quotidianità si trasformeranno in piccoli, suggestivi e originali palcoscenici per poter dare voce a tante storie.

Gli attori e attrici, lettori e lettrici, saranno infatti posizionati ed eseguiranno le loro perfomances all’interno dei locali pubblici nei pressi di Piazza Italia e Largo Shelley a San Giuliano, dalle 17,30 alle 18,30, e negli esercizi pubblici della Borgata di Pontasserchio dalle 19 alle 20 circa. Gli spettatori potranno percorrere un itinerario attraverso l’ascolto e la visione di questi personaggi, passando da una location all’altra, in totale libertà di scelta del percorso. Le performance sono brevi monologhi o letture della durata di massimo 10 minuti ciascuno, ad ingresso libero. La serata si concluderà presso il Circolo Arci di Pontasserchio con una cena sociale (prenotazione al numero 392.3130853).