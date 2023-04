A scuola di tradizioni Il Gioco del Ponte all’elementare Oberdan

Le tradizioni di Pisa arrivano sui banchi di scuola, e raccolgono entusiastico interesse da parte dei bambini della scuola elementare Oberdan. Per un preciso progetto scolastico di plesso, l’istituto comprensivo Vincenzo Galilei quest’anno ha organizzato "Pisa e le sue tradizioni": un percorso composto da visite guidate al Museo di Palazzo Reale e ore di lezione dedicate alla conoscenza dei punti cardine delle tradizioni storiche della città, culminate ieri mattina con l’incontro tra alcuni degli organizzatori e partecipanti al Gioco del Ponte, che si sono prodigati nelle classi per portare in modo giocoso e allegro ma puntualmente istruttivo il Gioco del Ponte. Tutte le classi hanno dedicato, seguite dalle insegnanti, una giornata alla conoscenza della storia della sfida del ponte, guidati da Matteo Baldassari, generale di Tramontana, Dario Profeti, combattente membro della magistratura dei Satiri, Francesco Degl’Innocenti, della magistratura San Michele, e da Maria Teresa Rossi, personaggio storico del Gioco, che ha rivestito negli anni ruoli diversi e che custodisce il primato di essere stata l’unica donna generale di Tramontana, la cui passione per la sfida storica è davvero coinvolgente: "E’ una gioia per il cuore vedere i bambini, le giovani generazioni interessarsi così alle nostre tradizioni- ha commentato Rossi a fine mattinata- ci vuole passione, e solo facendo conoscere il valore di questo patrimonio ai più piccoli possiamo sperare che vada avanti, la fortuna nostra è di avere incontrato in questa scuola delle maestre interessate e collaborative, che ci hanno permesso di organizzare questi incontri".

I ragazzi hanno ascoltato con vivo interesse e facendo domande incalzanti la storia del Gioco, si sono misurati, nel senso letterale del termine, con le bandiere e i tamburi, hanno potuto vedere i targoni e sentire quanto sono pesanti, osservare gli accessori indossati ogni anno dai combattenti, dalle scarpe alle cinture, fino ai cuscini che aiutano nella posizione della spinta. I piccoli hanno ricreato per un giorno l’atmosfera magica che Pisa si appresta a rivivere tra pochi mesi, nella grande girandola del Giugno Pisano.

Alessandra Alderigi