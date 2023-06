A scuola di murale Il Cep si colora e rinasce l’arte

Un murale coloratissimo, una sorta di giungla dal cui sfondo emergono pupazzi ispirati ai personaggi dei fumetti. E poi la scritta Cep, a rappresentare un’affermazione di identità di una periferia che, grazie a questa operazione culturale, porta alla luce la ricchezza della sua variegata comunità e valorizza l’importante missione di crescita culturale e riscatto sociale di cui si fa promotore l’Istituto comprensivo Toniolo. Il murale inaugurato di fronte al nido del Cep è un’opera dell’artista pisano Beast ed è stato realizzato nel quadro del percorso didattico Rinascimento street art elaborato dall’Istituto Toniolo a cura delle insegnanti Daniela Cappelletto e Rosaria Gazzara in collaborazione con l’associazione StART open your eyes, diretta dal curatore Gianguido Grassi. Il percorso, di durata biennale, è stato integrato nel progetto di rete "Musica, immagini e parole per crescere insieme" finanziato dal Piano delle Arti, strumento chiave del Ministero dell’istruzione e del merito per la promozione dell’arte e della cultura umanistica nelle scuole. Nell’arco di due anni, gli studenti della scuola secondaria di primo grado Toniolo succursale e della scuola primaria Novelli sono stati guidati nella fruizione di murales che costituiscono una sorta di museo a cielo aperto con opere di artisti di fama internazionale fra i quali Joys, Ozmo, 2501, Gaia, Beast e molti altri presenti in vari luoghi della città, visite alle mostre sull’arte urbana e incontri a tema. L’opera ha preso ispirazione dagli elaborati grafici degli studenti dai sei ai tredici anni realizzati sotto la guida dell’artista Beast. Una vera e propria scuola di cultura underground nell’ottica di una scuola vissuta come primo centro culturale del territorio.

Ilaria Vallerini