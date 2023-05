A San Rossore il premio “Guido Reni“

Convegno infrasettimanale a San Rossore con sette corse in programma due delle quali riservate ai cavalli anglo-arabi, una tipologia che ormai, nel prospetto del galoppo sulla pista da corsa, si differenzia sempre meno dal ‘passo’ dei purosangue. Al centro del convegno è il premio “Guido Reni”, un handicap per cavalli di 3 anni che ha raccolto, sulla distanza dei 1200 metri, otto partenti i più pericolosi dei quali parrebbero essere Robella e Daffodil Bllom. Il nome di questa gara non è messo a caso poiché ogni corsa a San Rossore ha una storia da raccontare. Nel 1911, per il 26° Derby Reale del galoppo all’ippodromo romano delle Capannelle si presentò un nuovo allenatore-proprietario: Federico Tesio. Era un piemontese che allenava a Barbaricina, alle porte di Pisa, e schierò nell’occasione un cavallo di nome Guido Reni. Il personaggio, che aveva allora 42 anni, era stato un discreto gentleman. Poi, dopo la grande crisi dell’ippica a metà degli anni ‘90 dell’Ottocento, aveva girato il mondo: in Cina, dove aveva vinto anche qualche corsa, e in America, fino alla sperduta Patagonia.

Un avventuriero, insomma, che, tornato in Italia e mettendo a frutto le diverse nozioni sul cavallo che aveva imparato in Paesi tanti lontani e diversi, avrebbe dato inizio a una strabiliante carriera di allevatore e trainer. Guido Reni, nella sorpresa generale, vinse nel 1911 anche il Derby Reale dopo aver dominato nel premio “Pisa” e si ripeté subito l’anno dopo con Rembrandt. L’Italia ippica, che allora aveva un posto nell’opinione pubblica, cominciò a parlare di lui.

Sette corse in programma, si inizia alle 14; questi i nostri favoriti. I corsa-Comet Rocher, Principe di Toni; II corsa-Bonitas, D’Andrea, Enigma da Clodia; III corsa-Kodiac Blu, Oui Mon Dux; IV corsa-Robella, Daffodil Bloom, Devany; V corsa-Bolliri, Borreale, Carlo Magno; VI corsa- Mr Bisso, All’Alba Vincerò, Play The Break; VII corsa-Mondorosa, Coer de ma Vie, Soul Sister

Renzo Castelli