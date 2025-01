A San Giuliano Terme si cerca un soggetto per la gestione delle strutture nell'ex Anpil

San Giuliano Terme (PI), 7 gennaio 2025 – Il Comune di San Giuliano Terme ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli Enti del terzo settore (Ets) per l'affidamento in concessione, per una durata di cinque anni, rinnovabile per altri cinque, degli immobili "foresteria" e "Cisternone", situati nell'Area naturale protetta di interesse locale (ex Anpil) "Valle delle Fonti" in Asciano Pisano. L'iniziativa mira a valorizzare questi edifici di notevole importanza storica situati in un’area di grande valore naturalistico. Questi luoghi sono ideali per attività di promozione del territorio, escursioni naturalistiche e per l’organizzazione di eventi che promuovano la conoscenza e la tutela dell’ambiente.

La foresteria è un edificio caratteristico che rappresenta un punto di riferimento per la fruizione dell’area protetta. Il Cisternone, invece, fa parte delle strutture dell’antico Acquedotto Mediceo e conserva tracce del passato, in un contesto naturalistico di grande pregio. Il Comune ha investito in lavori di manutenzione straordinaria per entrambi gli edifici, con interventi recenti conclusi nel luglio 2024.

L'avviso pubblico (in linea con l'articolo 71 del D. Lgs 117/2017 e l'articolo 13 del Regolamento Comunale per la disciplina dei rapporti con gli Enti del Terzo Settore), mira ad affidare la gestione degli immobili ad Ets che possano garantire: accoglienza e informazione; visite guidate nelle aree protette; esposizioni tematiche, laboratori didattici ed eventi; eventuale punto di degustazione di prodotti locali; gestione di una sezione dedicata sul sito web comunale, una pagina social, e un numero telefonico attivo; piena fruizione della foresteria come struttura extra alberghiera.

"L'ex Anpil 'Valle delle Fonti' è un'area di grande importanza naturalistica e storica - spiega l'assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi -. Vogliamo promuoverne la fruizione responsabile, con attività che vadano a beneficio della collettività, incentivando il turismo naturalistico e la conoscenza del nostro patrimonio. L'affidamento a realtà del Terzo Settore ci permette di mettere a frutto le loro competenze e la loro passione, offrendo un servizio di qualità per tutti. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando sui canali istituzionali del nostro Comune".

"Questa concessione - aggiunge il sindaco Matteo Cecchelli - rappresenta un'opportunità straordinaria per coinvolgere attivamente il terzo settore nella valorizzazione del nostro territorio. La foresteria e il Cisternone sono due gioielli della nostra comunità, e siamo convinti che attraverso la collaborazione con gli Ets possiamo farli rivivere, rendendoli accessibili a cittadini e turisti".

REQUISITI PER ADERIRE. Gli ETS interessati devono essere iscritti al RUNTS/Albo Regionale da almeno sei mesi, avere sede operativa in Toscana, e dimostrare adeguate capacità nella gestione delle attività proposte. Sarà valutata positivamente la presenza di volontari con competenze adeguate e la presentazione di un progetto dettagliato. Il valore dell’affidamento in concessione è stimato in funzione dei costi annuali per la manutenzione ordinaria, pari a € 3.300.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) che otterranno la concessione per l'utilizzo e la valorizzazione degli immobili "Foresteria" e "Cisternone" nell'EX ANPIL "Valle delle Fonti" avranno la responsabilità della manutenzione ordinaria degli stessi. Nello specifico questo include la cura degli arredi sia esterni che interni, con l'obbligo di prevenire danni e di provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie. Inoltre, l'ETS dovrà occuparsi della manutenzione degli edifici, inclusi gli impianti idrici, elettrici e di erogazione del gas metano, garantendone il corretto funzionamento e la pronta sistemazione in caso di guasti. La pulizia degli immobili e delle aree circostanti, inclusa la rimozione di eventuali rifiuti abbandonati, sarà un ulteriore compito del concessionario.

Un aspetto fondamentale della manutenzione riguarda anche il controllo della vegetazione, con lo sfalcio dell'erba e degli arbusti nelle aree di pertinenza e lungo il percorso che collega i due edifici, da effettuarsi almeno sei volte all'anno. L'ETS dovrà inoltre curare la manutenzione ordinaria di due bacheche in legno su pali e di circa 200 metri di staccionate in legno, posizionate lungo le vie di accesso e di collegamento tra le due strutture. Infine, è prevista la pulizia e/o la ricavatura delle canalette di scolo delle acque meteoriche nel tratto tra la foresteria e il ponticello in legno, per una lunghezza di circa 80 metri.

È importante sottolineare che, sebbene non obbligatori, la ricaricatura e la compattazione della strada bianca che collega la foresteria al ponticello, la manutenzione del ponticello stesso, e la manutenzione dei sentieri RET e CAI, rappresentano elementi premianti nella valutazione delle offerte, poiché contribuiscono alla valorizzazione dell'area. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le 12 del 10 febbraio, tramite PEC all'indirizzo [email protected]. La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato A.