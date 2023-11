"A Pisa solo spot. È l’unico Comune fuori dai progetti"

"Il contrasto alla violenza contro le donne non sia solo uno spot". A dirlo è il consigliere comunale Pd, Enrico Bruni, che lancia l’affondo alla giunta Conti, dopo il programma di iniziative introdotte in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebrerà il 25 novembre. Tra le iniziative promosse, l’esposizione di 33 scarpette rosse simbolo delle donne uccise dagli uomini. "Il femminicidio della ventenne Giulia Cecchettin – dice il consigliere Bruni -, da parte del proprio ex compagno ci ricorda quanto sia urgente investire sull’educazione delle nuove generazioni. Su questo fronte da quando governa la destra il comune di Pisa, non è stato solo assente, ma anche ostile essendo l’unico della provincia pisana ad aver rinunciato al progetto regionale per l’educazione contro la violenza sulle donne nelle scuole. L’amministrazione Conti non ha mai stanziato un euro in bilancio su questi temi". L’invito del consigliere dem diretto al sindaco di Pisa, Michele Conti è di non fermarsi all’apparenza: "Non può pensare che con 33 scarpette rosse ci si possa pulire la coscienza" ha detto Bruni, che in aggiunta ha voluto ricordare episodi del passato con il "caso Buscemi" e l’inesistente rapporto dell’amministrazione con l’unico centro antiviolenza della città. "Dopo che nello scorso mandato – continua Bruni -, il sindaco ha lasciato che un assessore minacciasse la Casa della Donna, la giunta non ha mai voluto riallacciare dei rapporti costruttivi con l’unico centro antiviolenza della città. Chiederemo di promuovere un nuovo rapporto per i prossimi cinque anni con l’associazione, ma non solo: essendo stati riaperti i termini per la presentazione delle domande del Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità, chiederemo alla giunta di impegnarsi affinché questo non sia un organo marginale, ma uno spazio di ricerca, di confronto e di partecipazione delle donne". E.M.D.P.