A Pisa Schlein avanti di un soffio, vince per 6 voti

Nella corsa alla segreteria nazionale del Pd, appena sei voti di vantaggio rispetto a Stefano Bonaccini regalano il successo a Elly Schlein nel voto dei circoli dove hanno votato 2130 iscritti sui 3555 aventi diritto (circa il 60%). La deputata ha ottenuto 1022 preferenze (48,2%) contro le 1016 (48%) del presidente dell’Emilia Romagna. In 69 hanno invece scelto Gianni Cuperlo (3,3%) e soltanto 13 dem hanno sostenuto Paola De Micheli (0’6%). Un risultato che restituisce la fotografia di un partito sul territorio spaccato a metà e dove, infatti, a esultare sono entrambi i principali schieramenti. "Il risultato degli iscritti - commenta Giovanni Russo, coordinatore provinciale della mozione Schlein - è sorprendente: nessuno si aspettava che potessimo raccogliere quasi il 50% dei consensi. E’ un risultato straordinario frutto di un grande lavoro di squadra. Il nostro auspicio è che questo congresso possa rappresentare un punto di partenza per costruire un nuovo Pd, aperto e con un profilo politico chiaro".

Ancora più entusiasta il commento di Enrico Bruni e Martino Alderigi, coordinatori della mozione Schlein nel capoluogo: "Nei circoli di Pisa, dove si è registrata una forte partecipazione, Elly raggiunge il 50,8% contribuendo notevolmente alla vittoria sull’intera provincia. Particolarmente netta la prevalenza nei circoli Leopolda, Putignano, Riglione, Cep, Pratale, Litorale in un quadro di consenso comunque diffuso in tutto il territorio. Questi risultati dimostrano che il nostro progetto è rivoluzionario e credibile. Dobbiamo tornare a essere un partito capace di rappresentare chi si ribella alle ingiustizie sociali ed economiche, credibile nel denunciare le disuguaglianze rimettendo al centro la parola redistribuzione".

Ma anche dal fronte di Bonaccini si esulta. "Sono molto soddisfatto del risultato - afferma Mario Iannella, coordinatore provinciale della mozione del governatore emiliano - perché partivamo con 246 voti di svantaggio del congresso 2019 e siamo giunti a soli 6 voti di distanza. L’area politica e i dirigenti che in continuità con Zingaretti hanno sostenuto la Schlein passano dal 56 al 48%, perdendo la maggioranza in provincia, nonostante l’arrivo in massa degli iscritti di Articolo1. Intorno a Bonaccini abbiamo, invece, costruito una proposta che ha convinto tanti a superare le divisioni del passato e a sostenere un progetto di cambiamento e un partito aperto, plurale, che tutela l’ambiente e la sanità pubblica, attento al lavoro e ai diritti e in grado di tornare a vincere le elezioni". Ora la parola passa ai gazebo con le primarie aperte anche ai non iscritti in programma il 26 febbraio.

Gab. Mas.