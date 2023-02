"A Pisa la sinistra c’è e chiede rinnovamento"

"I risultati sono migliori delle nostre aspettative, ma avevamo sensazioni buone perché c’era voglia di cambiamento. Il messaggio arrivato dai gazebo è chiarissimo ed è un mandato forte per un cambio di passo della linea politica del Pd a livello nazionale, regionale e locale". Esulta per il successo di Elly Schlein l’assessora regionale Alessandra Nardini, che aggiunge: "Serve un cambio di passo nelle politiche del lavoro ma anche maggiore incisività sulle questioni ambientali e mi auguro che il partito possa diventare un interlocutore serio di Friday for future. Con Elly il Pd torna centrale anche sulle questioni internazionali, a cominciare dalla via diplomatica per un cessate il fuoco in Ucraina e costruire la pace, per tenere insieme diritti sociali e civili e per superare errori come il Job’s act". Successo netto anche sul territorio.

Si aspettava uno spostamento così a sinistra?

"Sinceramente sì. Del resto il risultato pisano dimostra che la sinistra a Pisa c’è e c’è sempre stata. Penso al successo di Zingaretti alle scorse primarie, ma anche alle affermazioni alle regionali mia e di Paolo Malacarne. Si conferma quindi una sensibilità chiara e diffusa e ora la sfida è quella di andare tutti insieme verso le amministrative, allargare la coalizione, perché se si vuole battere Conti e la destra serve una proposta alternativa più larga possibile".

Pensa al M5S?

"Anche, ma soprattutto a Paolo Martinelli e la sua figura civica, che è perfettamente in linea con la domanda di cambiamento e rinnovamento. Non si può dire che siamo tutti uguali e mi auguro che anche Auletta rifletta, non serve una sinistra di testimonianza ma una sinistra che governi città. E se non lo farà al primo turno mi auguro che a un eventuale ballottaggio sostenga il cambiamento".