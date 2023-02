A Pisa il primo condominio cardioprotetto

Non più ‘solo’ spazi pubblici, scuole, impianti sportivi, teatri e uffici. Il primo condominio cardioprotetto di Pisa è pronto per essere inaugurato. È in via Alfieri, nel quartiere di Cisanello, ed è un luogo simbolo, il punto di partenza di una campagna che vuole sensibilizzare tutti i cittadini su una percentuale che non può essere ignorata: sono 70mila le persone in Italia che muoiono per arresto cardiaco, circa 200 al giorno, una ogni 9 minuti. E l’80% dei decessi per morte improvvisa avviene proprio in casa.

Per la onlus Cecchinicuore, quello di via Alfieri, sarà il defibrillatore n. 565 (il 564 è stato appena donato agli Scout di Lucca) e verrà accompagnato anche da un corso gratuito di Blsd per tutti gli inquilini che si svolgerà nella sala convegni della farmacia Mugnaini. "Tre settimane fa – spiega il dottor Maurizio Cecchini, tenace e instancabile tanto da aver reso Pisa la città più cardioprotetta d’Italia (seconda solo a Piacenza) - abbiamo partecipato ad un convegno di Confedilizia, coinvolgendo poi anche gli amministratori di condominio. Il prossimo 5 marzo inaugureremo il primo dae all’interno di un condominio, è quello nel quale abito. Sarà donato da me proprio per dare il via ufficiale alla campagna. E anche per far capire che la spesa è davvero alla portata di tutti". Per dare un’idea: dai 1.000 ai 1.200 euro di costo per un macchinario ("praticamente come un telefonino di ultimissima generazione") che significa 3050 euro, non di più, per inquilinofamiglia a seconda del numero di appartamenti presenti.

"Il Dae può, inoltre, essere condiviso da due palazzi adiacenti, per esempio, e si tratta di una spesa assolutamente scaricabile per il condominio perché legata alla salute. L’iva, purtroppo, ad oggi incide per il 22% sulla spesa ma anche su questo fronte stiamo cercando di avviare un’opera di sensibilizzazione, considerando che l’iva per il caviale è all’8% e per il tartufo al 4%". "Voglio chiarire – conclude il dottor Cecchini - che la nostra onlus non vende i dae, mettiamo solo in contatto chi è interessato con chi li produce. Noi organizziamo, però, i corsi gratuiti di defibrillazione precoce, come faremo proprio il 5 marzo. L’obiettivo è un defibrillatore in ogni scala condominiale". Per chi fosse interessato c’è una mail attraverso la quale contattare la onlus: [email protected]

Francesca Bianchi