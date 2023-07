"A Pisa grande umanità" Il questore saluta i colleghi

di Antonia Casini

"Ho cercato di evitare che qualcuno si facesse male sia fisicamente che dal punto di vista giuridico". E’ l’obiettivo primario per il questore Gaetano Bonaccorso - arrivato a Pisa a novembre del 2020 in piena pandemia - che è stato promosso a capo della questura di Venezia. Lunedì si terrà l’avvicendamento. E a Pisa arriverà il questore di Asti Sebastiano Salvo, 59 anni. Ieri mattina, nella caserma Mameli di via San Francesco, ha salutato i vari corpi di specializzazione della polizia di Stato, premiando anche i colleghi più meritevoli. "Un lavoro sempre più faticoso che non sempre viene colto", ha spiegato Bonaccorso alla sua decima sede di servizio. Il grazie particolare è andato ai poliziotti in prima linea, quelli dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. "Non è semplice quando hai a che fare con persone che per vari motivi ti offendono o peggio mantenendo la necessaria professionalità". Quindi il grazie anche agli uffici tecnico, logistico e del personale. E ai commissariati di Pontedera e Volterra. "Anche per il Palazzo rosa di Ponsacco abbiamo seguito una strada che sta portando risultati importanti, quella della legalità". "Spero di aver trasmesso motivazione ed entusiasmo", afferma emozionato. "Se sono stato un po’ pesante, l’ho fatto sempre con spirito costruttivo, quindi vi ringrazio anche per la pazienza. E’ stato un periodo duro, faticoso ma anche bello. E ho apprezzato tanto l’umanità, è quella che conta. Ho ancora persone che mi chiamano da Palermo dove sono stato nel 1988. "Ho apprezzato il tratto umano e professionale", ha ricordato il vicario Rodolfo Ruperti.

Poi la consegna degli attestati "al personale distintosi per capacità ed impegno": il vice questore Luigi Fezza, il comm. capo Sandra Orsini, l’isp. Lara Danero, V. sov. Claudia Di Lorenzo, V. sov. Vincenzo Pinna, ass.C.C. Fabrizio Voleri, ass.C. C. Donato Stoppiello, ass. C. Damiano Sposato, Ag. Sc. Claudia Carletti, ag. sc. Stefano Votta, ag. Ilenia Orlando, ag. Giovanni Lotano, ag. sc. Elena Orsetti, ag. Dario Pesce.

E i "compiacimenti al personale distintosi nell’espletamento del servizio": vice questore Luigi Fezza, comm. capo Sandra Orsini, isp. Lara Danero, isp. Claudio Mariotti, v.sov Tiziana Varaldo, ass.c. Gabriele Giacomelli, ass.C.C. Nicola Caravelli, ag. Dario Pesce, ag. Sebastiano Uccello.