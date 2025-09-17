A Palazzo Gambacorti la mostra dei Balestrieri e il convegno su "Pisa e gli imperatori"

Pisa, 17 settembre 2025. Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Pisa per la valorizzazione delle tradizioni storiche cittadine, la Compagnia Balestrieri di Pisa ha allestito, con il patrocinio della Lega italiana Tiro alla Balestra, la mostra espositiva “Memoria e identità” nell’atrio di palazzo Gambacorti, aperta al pubblico da sabato scorso e visitabile fino a sabato 20 settembre. A conclusione della settimana, sabato 20 settembre alle ore 10, nella sala “Umberto Moschini” del palazzo comunale si terrà il convegno storico “I rapporti di Pisa con gli imperatori”, a cura del professor Daniele Zucconi e con letture di Sandra Tedeschi.

«Fa molto piacere, ed è significativo commenta l’assessore alle Tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini - il fervore e la messe di iniziative che le associazioni pisane di rievocazione realizzano, cercando sempre più la collaborazione con l’Amministrazione comunale. Questo è un segno tangibile di come le scelte e l’indirizzo dell’assessorato alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa siano apprezzati e largamente condivisi dagli “addetti ai lavori”. La Compagnia dei Balestrieri di Pisa è da anni un punto di riferimento per le rievocazioni storiche cittadine che contribuisce in modo concreto a trasmettere e valorizzare le nostre tradizioni. La mostra ospitata nell’atrio di Palazzo Gambacorti, insieme al convegno dedicato ai rapporti tra Pisa e gli imperatori, offre un’occasione preziosa per rileggere la storia della città e riscoprire le radici profonde della nostra identità collettiva. Il legame tra Pisa e il potere imperiale - continua l'assessore Bedini - è un filo conduttore che attraversa la nostra storia, spesso poco noto ma essenziale per comprendere lo sviluppo della città. I rapporti che Pisa seppe tessere furono infatti determinanti per il prestigio e l'autonomia della Repubblica pisana, contribuendo a definire il suo ruolo politico e culturale. Questa iniziativa, ospitata proprio nella sede della nostra Mostra permanente delle tradizioni, della storia e dell'identità di Pisa, ci permette di inquadrare la nostra storia in modo più completo e di esplorare le sue diverse sfumature, dimostrando che la conoscenza delle nostre origini è un patrimonio vivo e indispensabile».

L’esposizione “Memoria e identità” accompagna i visitatori alla scoperta della storia e delle tecniche della balestra, presentando la lunga attività della Compagnia Balestrieri di Pisa sul territorio e mettendo in evidenza il valore culturale delle rievocazioni storiche che da decenni animano la città. La mostra è stata aperta con uno spettacolo inaugurale dei tamburini e degli sbandieratori della Compagnia lo scorso 13 settembre ed è visitabile tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30 (sabato 20 settembre con chiusura alle 18).

Il convegno di sabato mattina, dal titolo “I rapporti di Pisa con gli imperatori”, rappresenta un momento di approfondimento storico e culturale, che arricchisce e completa l’iniziativa, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire un capitolo significativo del passato pisano. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è a ingresso gratuito.