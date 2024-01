A marzo scatta il cantiere per la nuova scuola

Partiranno a marzo i lavori per la nuova scuola di Marina di Pisa con i fondi PNRR. Intanto ieri, l’Amministrazione Comunale ha eseguito un sopralluogo alla scuola secondaria di primo grado "Niccolò Pisano" insieme a, progettisti, responsabili dei lavori e comunità scolastica. Insieme a loro anche l’agenzia del Ministero dell’Istruzione "Futura, la scuola per l’Italia di domani", la piattaforma per l’attuazione delle misure PNRR per l’istruzione, che segue tutti i progetti di realizzazione di nuove scuole con fondi PNRR per documentare e raccontare come cambierà la scuola. La scuola di Marina di Pisa verrà demolita e ricostruita con un intervento complessivo di 7,7 milioni di euro, di cui 4,8 milioni con fondi PNRR, 1,1 milioni di risorse comunali, 1,2 milioni di fondi GSE e 482mila di fondi FOI.

"Convinti dell’importanza della scuola – ha commentato il sindaco di Pisa, Michele Conti -, abbiamo investito in questi anni oltre 8 milioni di euro di risorse proprie del Comune per mettere in sicurezza gli edifici e rinnovarli e, grazie ai fondi PNRR, abbiamo intercettato altri 11 milioni di euro, per costruire nuovi impianti completamente diversi dal passato, una scuola secondaria e 5 asili nido. Entro il 2026 – è la promessa del primo cittadino -, tutto ciò sarà realtà". Al sopralluogo erano presenti anche il vicesindaco con delega a lavori pubblici e edilizia scolastico, Raffaele Latrofa, l’assessore alla scuola, Riccardo Buscemi, e il dirigente dell’Istituto scolastico Pisano, Lucio Bontempelli. "Tra tutti i progetti di rifacimento di edifici scolastici – ha dichiarato Latrofa -, si tratta dell’importo maggiormente finanziato dal PNRR". I lavori partiranno a marzo 2024, inizialmente senza necessità di spostare gli studenti fino a fine dell’anno scolastico, per proseguire nel successivo anno scolastico con lo spostamento delle classi nella scuola di Calambrone, e terminare al massimo entro giugno 2026.

"Stiamo organizzando – aggiunge l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi - lo spostamento degli alunni cercando di ridurre il più possibile i disagi, che comunque in parte dovranno essere affrontati dalle famiglie, a cui chiediamo qualche sacrificio". La nuova struttura sarà composta da quattro corpi indipendenti. È previsto l’utilizzo del legno come materiale strutturale, il piano terra comprenderà spazi come auditorium, sala lettura, aule speciali, mensa, uffici e palestra, connessi da un "sottobosco didattico", un’area all’aperto parzialmente coperta che fungerà da nuovo atrio. L’edificio accoglierà fino a 9 classi per un totale di 225 alunni, con aule specializzate per attività scientifiche, tecniche, artistiche e di sostegno. La superficie totale sarà di 2350 mq.

E.M.D.P.