A Marina la scuola del futuro. Sarà rispettosa dell’ambiente

A giugno, nella vecchia scuola secondaria di primo grado di Marina di Pisa, si svolgeranno gli ultimi esami di Stato e gli alunni, insieme ai docenti, sentiranno per l’ultima volta il suono della campanella. La scuola, infatti, verrà demolita per far posto alla nuova struttura: moderna, tecnologica ma anche "amica" dell’ambiente. Sarà composta da quattro edifici, disposti in un grande giardino e collegati tra loro da corridoi coperti, una grande palestra e una torre. I quattro edifici ospiteranno le aule, gli uffici di segreteria e una biblioteca. Le aule saranno modulari, con pannelli apribili: in questo modo sarà possibile realizzare una didattica di tipo laboratoriale, permettendo alle classi di interagire tra loro.

La scuola sarà un tutt’uno con l’ambiente che la circonda: l’architetto Stefano Garzella, responsabile del progetto per il Comune di Pisa, ha infatti spiegato che alla base dell’idea della nuova struttura c’è l’importanza di sentirsi a contatto con la natura, sfruttando pienamente l’ambiente naturale in cui la nuova scuola sarà costruita. Gli studenti, pur stando all’interno, potranno infatti avvistare il mare dalla torre e vivere la pineta attraverso le ampie vetrate di cui saranno dotate le aule. Non solo. La nuova scuola avrà anche, all’interno del giardino, un ampio spazio aperto: una specie di agorà che potrà essere utilizzata dagli studenti per attività didattiche e ricreative. Dopo l’orario scolastico potrà invece aprirsi al territorio ed essere utilizzata da tutti gli abitanti di Marina di Pisa.

Il progetto, che è stato presentato nei giorni scorsi presso la vecchia scuola secondaria di primo grado, alla presenza del dirigente scolastico, Lucio Bontempelli, prevede l’utilizzo di materiali naturali (soprattutto legno) e pannelli fotovoltaici per una scuola non solo bella e tecnologica, ma anche sostenibile. I lavori inizieranno prima dell’estate: dopo la demolizione, per i prossimi due anni, studenti e professori verranno ospitati nella scuola primaria Quasimodo di Calambrone.

"Noi saremo ‘traslocati’ a Calambrone per i prossimi due anni - dice Vera della classe quinta della scuola Viviani - mentre mia sorella che fa le medie invita a pranzo le amiche perché abitiamo proprio vicino alla vecchia scuola. Io non potrò farlo".

Ribatte Gabriele, anche lui di quinta: "E vogliamo parlare del panino alla Coop nella pausa pranzo dei laboratori?". Conclude Elena: "Non ci lamentiamo: sono piccoli sacrifici che porteranno a un grande risultato".