A Macchi il premio di laurea di Confcommercio e Rotary Club

È Martina Macchi, pontederese, classe ‘96 e autrice della tesi "Sostenibilità ambientale e industria 4.0" la vincitrice del premio di laurea promosso dal Rotary Club Cascina e Monte Pisano e finanziato da Confcommercio Provincia di Pisa destinato a un laureato o una laureata in "Economia del Corso di laurea in Strategia, Management e Controllo dell’Università di Pisa". La giovane neolaureata ha ricevuto in premio l’assegno di mille euro consegnato nella sede di Confcommercio dal direttore Federico Pieragnoli, dal presidente del Rotary Club Cascina e Monte Pisano Vincenzo Zarone, dalla vicepresidente di Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeo e dal responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. "Sono davvero felice per questo riconoscimento – afferma Macchi –. La tesi analizza l’impatto delle nuove tecnologie e della sostenibilità ambientale dell’industria 4.0 sui processi produttivi delle imprese attraverso aziende del territorio".