"A giugno 27 Comuni al voto. Si affronti il tema ambiente"

"Il 9 giugno 2024 con le elezioni europee saranno 183 i comuni a rinnovare il consiglio comunale e ad eleggere il sindaco in Toscana. E in provincia di Pisa si vota in 27comuni di cui 4 sopra i quindicimila abitanti. A fronte di questo appuntamento è necessari presentare proposte concrete sul tema ambientale e sui servizi di trattamento dei rifiuti i cui costi gravano sui cittadini: portare avanti un piano regionale per i rifiuti speciali e nocivi con costi sostenibili per le imprese ma che garantisca i cittadini, nel loro legittimo diritto alla salute con un forte controllo pubblico, semplificando l’inefficiente e costoso sistema di “scatole cinesi”".

Il segretario provinciale del Psi Carlo Sorrente, interviene sul caso Keu. Andando oltre la vicenda giudiziaria e affrontando quella che definisce l’"emergenza ambiente in Toscana". "Occorre potenziare con risorse umane e strumentali Arpat – aggiunge il segretario del Psi – per operare in piena indipendenza nell’individuare emergenze ambientali tanto più se causate da comportamenti illegali; stipulare protocolli di legalità, nelle forme previste dal codice dei contratti pubblici, fra imprese, Comuni e loro consorzi e la Prefettura, per contrastare infiltrazioni mafiose dirette, nelle imprese o in società controllate; la Regione deve varare una programmazione degli impianti di trattamento di rifiuti urbani, speciali e di amianto che ha portato il settore in continua emergenza. Così come è necessaria la presa di coscienza e la mobilitazione dei cittadini nei territori a difesa dell’ambiente e della salute, in particolare nella nostra Provincia a partire dalla Valdera, terra di cultura, turismo e agricoltura verde, di oltre 100mila abitanti e di centinaia di attività eco compatibili. I nuovo cda di Acquarno ha avviato un nuovo corso improntato a legalità e trasparenza e il nuovo management si è impegnato, con buoni risultati. Occorre dar forza alle scelte di risanamento avviate. Maggior attenzione deve essere rivolta al gestore unico del ciclo rifiuti per l’Ato Toscana Costa. Il piano industriale avrebbe dovuto migliorare il servizio e ridurre le spese, ma ha disatteso le aspettative. Reti Ambiente deve render conto a quanto ammontano e come verranno utilizzati gli utili importanti conseguiti da un’azienda che ha svolto un ruolo di centrale di committenza dedicato solo alle procedure d’appalto e non alla gestione operativa".