A colloquio con gli attivisti Il movimento

Tante persone come noi hanno dato vita a movimenti per protestare in modo non violento contro il cambiamento climatico. Alcuni di questi movimenti sono emersi maggiormente e si sono diffusi in tutto il mondo: tra questi c’è "Fridays For Future" a cui appartengono alcuni di noi. Al gruppo FFF di Pisa, tutti possono partecipare alle riunioni organizzate settimanalmente: c’è un gruppo di ragazzi tra gli 11 e i 19 anni e uno di adulti. FFF cerca di ottenere dei cambiamenti politici, organizzando manifestazioni a cui partecipano: classi di scuole elementari accompagnate dai docenti, ragazzi delle medie, liceali, adulti e addirittura anziani che si impegnano per il futuro dei propri nipoti. Le manifestazioni si svolgono ogni sei mesi, il primo venerdì di marzo e di settembre. Inoltre il gruppo prepara presidi pubblici, solitamente in piazza, per attirare l’attenzione della gente sul problema.

Con le attiviste, in classe, noi stessi abbiamo affrontato un dibattito sulle possibili soluzioni al cambiamento climatico che richiedono sia azioni dei singoli che dei governi, entrambe necessarie.