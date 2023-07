A Cenaia tornano in scena i Caporali Coraggiosi

Cenaia (Pisa), 14 luglio 2023 - Questa sera alle 21.15 in piazza di Vittorio a Cenaia i Caporali Coraggiosi (Marco Forconi e Valerio Simonelli) tornano in scena per un evento unico insieme alla ArtOrchestra diretta dal maestro Andrea Lucchesi. Un concerto unico nel suo genere, a ingresso gratuito, che vedrà sul palco 28 musicisti, 3 ballerini e 4 solisti. Lo show è reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana e alcuni sponsor privati. Caporali Coraggiosi è il tributo ufficiale al tour «Capitani Coraggiosi« di Claudio Baglioni e Gianni Morandi che tra il 2015 e il 2016 ha girato tutta Italia. Il 2023 segna quindi per i Caporali un momento speciale, iniziato con la partecipazione al grande concerto di maggio a Pisa, «Arno Music Festival«, insieme, tra gli altri, ad Aleandro Baldi, Le Dolce Vita, Andrea Poltronieri e tanti altri artisti e che vedrà la sua chiusura a settembre in un teatro lombardo. Il 2023 segna quindi per i Caporali un momento speciale, iniziato con la partecipazione al grande evento "Arno Music Festival" , insieme, tra gli altri, ad Aleandro Baldi, e che vedrà la sua chiusura a Settembre in un teatro lombardo.