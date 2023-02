A Cascina oltre 50 imprese per l’Etic Industry day

Industrie, imprese e ricerca scientifica. Le sfide non mancano e l’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina si candida come ‘regia’ di un nuovo importante progetto. Oltre 50 realtà hanno, infatti, partecipato all’Etic Industry day, due-giorni per approfondire le opportunità di collaborazione dell’interferometro gravitazionale Einstein Telescope (Et), osservatorio per le onde gravitazionali di terza generazione che sarà costruito in Europa. Etic è un consorzio che riunisce università ed enti di ricerca nazionali, per sostenere la candidatura italiana a ospitare Et. Finanziato con 50 milioni, nell’ambito del Pnrr, Etic si occuperà dello studio di fattibilità e della caratterizzazione del sito individuato per Et, la miniera dismessa di Sos Enattos, nel Nuorese, e della creazione di una rete di laboratori di ricerca. "Imprese e industria hanno risposto con grande interesse al nostro invito a confrontarsi in vista di future collaborazioni – dichiara il coordinatore internazionale della Collaborazione Scientifica Et e ricercatore Infn, Michele Punturo - Abbiamo raccolto oltre 50 adesioni, che coprono ambiti tecnologici fondamentali per la ricerca di punta legata alle onde gravitazionali, come le ottiche ad alta precisione, l’elettronica o la meccanica di precisione". "Virgo – aggiunge il direttore di Ego professor Massimo Carpinelli – è l’unico interferometro in Europa in grado di rivelare le onde gravitazionali e questo dà a Ego e Virgo un ruolo esclusivo per la formazione dei futuri scienziati che lavoreranno su Et".