A Cascina "I fiori hanno sempre ragione" di Roberta Schira

Cascina 19 marzo 2024- Giovedì 21 marzo alla Biblioteca comunale si terrà l’incontro con la scrittrice Roberta Schira per la presentazione del suo libro “I fiori hanno sempre ragione”. Modera e dialoga con l’autrice la giornalista Simona Giuntini. Roberta Schira ha scritto un esordio che fa sognare. Un romanzo importante, in tempi in cui la serenità sembra così lontana. Una storia che riconsegna la voglia di vivere e sorridere, nonostante tutto e tutti. A volte basta trovare un ingrediente speciale per ricucinare la propria vita. A volte, per rinascere, si può iniziare da un libro. “I fiori hanno sempre ragione” vede protagonista una chef, e racconta una storia di cambiamenti, che mette insieme diversi ingredienti per imparare a sopravvivere emotivamente.

È un romanzo che profuma di speranza, che si gusta, pagina dopo pagina, e regala ricette di cibo e di commozione. Eleonora stringe tra le mani un bauletto che custodisce ricette con ingredienti speciali: il coraggio, la comprensione, la fiducia in sé stessi, la gentilezza… Basta usarne solo un pizzico per creare l’amore, la speranza, il perdono. Ma dove trovarli? Eleonora non lo sa, eppure inizia a cercarli, perché quelle ricette sono l’ultimo ricordo della nonna Ernesta. È stata lei a insegnarle che cucinare è molto più che “far da mangiare”: è anche un atto di guarigione, per gli altri e per se stessi. Proprio di questo Eleonora ha bisogno ora che ha perso il dono di interpretare il mondo attraverso gli odori e i sapori. Un dono che le ha permesso di diventare una famosa chef. Le ricette della nonna le hanno dato nuova speranza, giorno dopo giorno: un tocco di coraggio oggi, una goccia di allegria domani le fanno capire il valore dell’attesa e della rinascita, ma anche i risvolti positivi della solitudine e della vecchiaia, del combattere per veder soddisfatti i propri desideri.

Sono parole da far sobbollire nel cuore al fuoco lento della tenacia. Perché a volte il mondo intorno crolla e non ci si sente pronti ad affrontarlo. Ma dentro ognuno di noi c’è la forza per ricominciare. Ognuno ha la propria ricetta speciale. Eleonora deve trovare i suoi ingredienti unici per tornare in cucina: era il suo porto sicuro, ora le fa paura. Soprattutto deve imparare che gli obiettivi possono essere raggiunti anche da soli, ma che la vita ha il giusto sapore solo insieme alle persone che amiamo. Roberta Schira, giornalista, scrittrice, gourmet e critica gastronomica, ha scritto un libro che profuma di speranza, che si gusta, pagina dopo pagina, e regala ricette di cibo e di commozione. Talvolta basta aggiungere un pizzico di complicità, due cucchiai di forza interiore e due gocce di compassione per ritrovare la propria strada, dando tempo alla vita di lievitare con calma, e di sprigionare la magia e il gusto della rinascita.