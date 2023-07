A 980 famiglie la social card del Governo

Sono 980 i nuclei familiari pisani che in questi giorni riceveranno la nuova carta acquisti soldiale "dedicata a te" voluta dal Governo per l’acquisito di beni alimentari di prima necessità. Lo rende noto il Comune che ha già fatto partire le comunicazioni alle famiglie. Nella lettera sono descritte le modalità per ritirarla e il codice identificativo. Sarà sufficiente recarsi all’ ufficio postale presentando il codice, un documento di identità e il codice fiscale eo la tessera sanitaria. Le carte assegnate, consistenti in un importo, una tantum, di 382,50 euro (primo acquisto entro il 15 settembre), sono destinate a nuclei di almeno 3 persone, residenti nel Comune e con Isee inferiore

a 15 mila euro.