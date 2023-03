"A 85 anni in barella lasciata per due giorni"

"Uno scandalo", ripete al telefono Tonia Marrese. Ha accompagnato sua madre di 85 anni in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello per un’emorragia interna. Messo piede al Ps è iniziato un vero e proprio calvario "una lotta", dice Marrese perché "i pazienti superano i posti letto nei reparti e il personale è insufficiente, anche se medici e dottori impegnati in corsia sono stati efficienti e cordiali".

L’attesa però diventa sempre più estenuante per la 85enne: si può estendere in un batter d’occhio. Da ore può passare a giorni interi. "Pazienti abbandonati nelle corsie sulle barelle in attesa di un posto letto che non c’è" sottolinea Marrese. "Mia madre ha fatto ingresso al Ps alle 13.30 di lunedì e fino alle 17.30 del giorno dopo non c’è stato modo di farla trasferire in un reparto. E’ incredibile tenere una donna di 85 anni su una barella per due giorni interi in quelle condizioni di forte sofferenza fisica ed emotiva. Come lei c’erano tante altre persone nella stessa situazione, le ho viste - dice Marrese - numerosi anche gli anziani che avevano bisogno di un supporto".

Solamente alle 17.30 di ieri la 85enne è stata trasferita nel reparto di incharge considerato una ‘valvola di sfogo del pronto soccorso’ per coloro che sono già destinati a un ricovero. "Finalmente su un letto vero e sopra un materasso. Quando sono arrivata però mi sono accorta che mia madre non era con altre pazienti donne - conclude Marrese -, ma con un uomo ricoverato anche lui nella stessa stanza, i due divisi semplicemente da un separé".

Ilaria Vallerini