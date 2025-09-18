80 anni di Federmanager: "Il momento di assumersi responsabilità collettive"

di Paola Zerboni

PISA

Ottant’anni e non sentirli. Gettito fiscale a parte. Federmanager, l’associazione di categoria fondata nel 1945 e la maggiormente rappresentativa del mondo del management delle aziende produttrici di beni e servizi, compie 80 anni. E domani, dalla sede pisana di via Volturno – in collaborazione con l’Unione industriale Pisana – fa sentire la propria voce, all’assemblea della categoria che rappresenta circa 180 mila dirigenti, quadri apicali, alte professionalità, in servizio e in pensione, con un evento dal titolo "Fisco – previdenza – sanità integrativa: la voce dei manager per il paese", destinato a diventare memorandum per la politica a tutti i livelli, dal governo centrale alle articolazioni regionali e locali. Ad organizzarlo la presidente dell’Unione Regionale Toscana Federmanager e di Federmanager Pisa Cinzia Giachetti, con la vice presidente Gina Giani. Nel panel degli interventi, moderati dal giornalista Francesco Ippolito, volto di 50Canale, figurano il presidente dell’Unione industriale pisana Andrea Madonna, il presidente di Federmanager nazionale Valer Quercioli, il direttore nazionale della categoria Mario Cardoni, mentre sono invitati ed hanno confermato la loro presenza al dibattito tra gli altri la senatrice Ylenia Zambito, il senatore Manfredi Potenti, i candidati governatori Eugenio Giani (presidente della Regione Toscana), e Alessandro Tomasi, i consiglieri regionali Petrucci e Meini, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il position paper di Federmanager viene lanciato in anteprima da Pisa. Lo scopo è presentare a parlamentari, consiglieri regionali, istituzioni e associazioni territoriali proposte per la Legge di Bilancio 2026 e suggerimenti per le Regioni sui temi di fisco e sanità.

Presidente Giachetti, che succede? Ora anche i manager piangono?

"Non siamo ’ricchi come vorrebbero farci credere. Non piangiamo, ma siamo un po’ stufi di far da bancomat per tutto. Dati alla mano, la nostra categoria rientra in quel 5,45% di contribuenti (con reddito lordo sopra i 55mila euro annui) che nel 2022 ha versato nelle casse dell’erario 79,8 miliardi di euro, il 42% del totale gettito Irpef. Senza contare che dal 2008 ad oggi quelli di noi che rientrano in fascia medio alta (tra 55mila e 200mila euro) hanno subito l’aumento continuo dell’imposta Irpef. Continuiamo ad essere considerati un bancomat, mentre di anno in anno, di governo in governo, il potere d’acquisto del ceto medio e dei pensionati è andato progressivamente eroso. Intanto siamo alla vigilia delle elezioni regionali e sono in corso i lavori per la prossima Legge di Bilancio e non sappiamo quali sorprese ci saranno riservate. Sappiamo bene cosa è accaduto in passato, però. E non vogliamo stare a guardare".

Quali sono le priorità di Federmanager in vista della Finanziaria?

"Partiamo dal presupposto che negli ultimi decenni si è sempre operato in una logica di emergenzialità e provvisorietà. Si è utilizzato in deroga anche un meccanismo di perequazione automatica sulle pensioni e un parziale o totale mancato riconoscimento del tasso di iflazione, sempre a copertura di provvedimenti discutibili, che sono andati a vantaggio di altri. Noi siamo abituati a lavorare con una puntuale pianificazione e sulla base di budget di spesa. Ed è questo che chiediamo di programmare a medio e lungo termine con obiettivi ben chiari. Chiediamo la deducibilità fiscale dei contributi ai fondi di previdenza integrativa, la revisione delle aliquote Irpef e delle addizionali regionali, un regime fiscale agevolato con premi di risultato, misure di welfare aziendale e la restituzione del prelievo forzoso ai Fondi interprorfessionali di formazione continua, l’eliminazione della franchigia per redditi superiori a un certo ammontare (attualmente 50.000 euro) ove si intervenga in riduzione delle aliquote nelle fasce basse. Per quanto riguarda la sanità integrativa, chiediamo autonomia dei fondi di assistenza e deducibilità fiscale dei contributi, per la previdenza, che sia rideterminata l’indicizzazione delle pensioni, la pensione anticipata in regime contributivo e l’esclusione dei pensionati italiani all’estero dal meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici".

C’è da invertire la rotta, insomma?

"Negli anni si sono susseguiti interventi che hanno ridotto il potere d’acquisto delle pensioni, sovrapponendosi più volte ai prelievi straordinari che non vengono qualificati come imposte ma che, secondo la Corte Costituzionale, pur formalmente fuori dal perimetro Irpef, operano come l’Irpef. Con questo meccanismo, fino al 2034 la spesa pensionistica viene ridotta di circa 88 miliardi di euro per impiegarli in altre voci di spesa dello Stato. Ecco, larga parte di questi 88 miliardi, sono di proprietà dei nostri pensionati che hanno versato fior di contributi per le loro pensioni e viene quindi leso un diritto acquisito. Noi ribadiamo con forza che è inaccettabile ogni forma di congelamento della perequazione. Anzi, sarebbe da perseguire l’obiettivo della piena perequazione al 100%, con gradualità che renda la riforma compatibile con le esigenze di bilancio pubblico. Nel frattempo, come misura tampone e di parziale sollievo per le categorie che rappresentiamo, sarebbe opportuno garantire almeno il mantenimento della rivalutazione delle pensioni per “scaglioni”, salvaguardando per il futuro i criteri individuati sulla base dell’art. 1, comma 478, della legge n. 160/2019, e superando il modello per fasce, applicato “in deroga” per molti anni per esigenze di bilancio pubblico, e che ha usato ed usa i pensionati come bancomat. Tutto questo è contenuto nel Position Paper che oggi presentiamo in anteprima a Pisa. Confidando di essere ascoltati nelle stanze della politica. A tutti i livelli"