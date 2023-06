70 anni di sacerdozio per monsignor Idilio Lazzeri, una grande festa a San Miniato

La chiesa in festa per i 70 anni da prete di monsignor Idilio Lazzeri. La data della sua ordinazione sacerdotale è il 29 giugno 1953 e don Lazzeri celebrerà questo importante anniversario la sera della vigilia, stasera alle 19, in cattedrale. Una grande festa per tutto il clero e per i fedeli. Nato a Santa Maria a Monte il 5 gennaio 1931, don Lazzeri è diventato sacerdote giovanissimo, a 22 anni. Per 35 anni, dal 1970 al 2005, è stato arciprete della Collegiata di Fucecchio. Ha visto passare generazioni di fucecchiesi, diventati poi padri, madri, zii e adesso anche nonni Fior di matrimoni, battesimi, comunioni, cresime e tanto altro tra cui le tradizionali benedizioni delle case. Un ramoscello d’ulivo portato da un uomo un po’ schivo, umile, che non ha mai voluto per sé etichette, riconoscimenti, elogi né gratificazioni. Inconfondibile il suo stile e quel garbo d’altri tempi: il suo caratteristico saluto "buone cose…" con un leggero inchino laterale della testa. In seguito monsignor Idilio ha svolto il ruolo di Vicario generale della diocesi. E adesso vive a San Miniato, in un edificio antico che dà direttamente sul Seminario. Canonico penitenziere della Cattedrale, nel 2006 è stato insignito da papa Benedetto XVI della dignità di Protonotario apostolico. Ma umile e mite, monsignor Idilio non ama le etichette e i riconoscimenti, ed è sempre rimasto fedele all’essenziale: l’amore di Dio e del prossimo. Sempre a disposizione di chiunque necessiti di una parola, di un gesto, di un sacramento, assiduo nell’approfondire la sacra scrittura, nella meditazione e la predicazione. In questa essenzialità risiede il segreto della giovinezza di don Idilio.

C. B.