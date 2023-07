"50 mila euro per celebrare la Torre di Pisa: 850° anniversario"

Forza Italia ha presentato due emendamenti, approvati nell’ultima seduta del consiglio comunale, alla varizione di bilancio e che prevedono "un’ulteriore applicazione dell’avanzo libero 2022 di 50 mila euro per l’affidamentodi servizi per iniziative culturali e festeggiamenti in occasione dell’850o anniversario della Torre pendente". Inoltre la mozione, prima firmataria Raffaella Bonsangue (capogruppo di Forza Italia, nella foto in alto) ma sottoscritta anche dai capigruppo di Pisa al centro (Caterina Costa), Sviluppo e territorio (Giorgio Benedetti), Lega (Edoardo Ziello) e Fratelli d’Italia (Maurizio Nerini)., ritiene "necessario prevedere anche 30 mila euro da destinare al rifacimento della cartellonistica dei monumenti pisani in vista del Giubileo 2025, evento attorno al quale già ruota una grande aspettativa dei fedeli, e la realizzazione di nuovo materiale turistico. "Nel pieno rispetto del motto del Giubileo 2025, ’Pellegrini di speranza’ - ha osservato Bonsangue - confidiamo nella sinergia tra le forze tutte della città, affinché Pisa possa affrontare i riflettori di questi grandi eventi nella sua veste più rappresentativa. Se si pensa alla speranza come volano per la costruzione di un mondo migliore, unita alla fede e alla carità, ecco che tutto questo deve tradursi in un’;accoglienza adeguata di turisti, visitatori e pellegrini. Un’occasione importante per la città per ricordare, attraverso gli eventi culturali, la storia della Torre e della piazza dei Miracoli e con un investimento contenuto è possibile effettuare un rifacimento della cartellonistica e del materiale informativo che, anche in un mondo che ormai sembra affidarsi esclusivamente ad internet, in realtà restano un punto saldo per l’accoglienza e la guida dei visitatori".