50 anni dal referendum sul divorzio, un convegno alla Domus Mazziniana

Pisa, 16 maggio 2024 - Nel maggio 1974 milioni di italiane e di italiani votarono per confermare l’introduzione del divorzio nella legislazione italiana.Il voto referendario, giunto al termine di un percorso secolare e dopo decenni di battaglie, svelò alla classe dirigente, all’opinione pubblica internazionale e agli stessi italiani, un Paese completamente diverso, secolarizzato, moderno, ben lontano dagli stereotipi di cui si era nutrita tanta parte del discorso pubblico e della retorica nazionali. A essere trasformati dalle fondamenta non furono solo la vita privata degli italiani ma le forme e i modi della comunicazione pubblica e del fare politica: nasceva l’Italia in cui ancora oggi viviamo. A PISA IL CONVEGNO - A discuterne, in una due giorni che intreccerà politica, costume, comunicazione, cultura, saranno studiose e studiosi riuniti nel convegno “No, no, no”: la mobilitazione per il divorzio nella campagna referendaria del 1974, organizzato dalla Domus Mazziniana e dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa (comitato scientifico: Gian Luca Fruci e Giovanni Mennillo, Università di Pisa – Pietro Finelli Domus Mazziniana) Il convegno, per il quale è stato richiesto un contributo alla DG Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del MIC, si aprirà la mattina di venerdì 17 alle 09.30 per concludersi con una tavola rotonda nel primo pomeriggio di sabato. Sarà possibile seguire gli interventi sul canale youtube e sulla pagina facebook della Domus Mazziniana e riascoltarlo sul sito di Radio Radicale. Sabato 18 alle ore 21.15 Eco di un mondo invisibile: 2° incontro con la musica da Camera e Operistica organizzato dalla Domus Mazziniana e dalla Società Filarmonica Pisana - in memoria di Maria Rosaria Finelli Sabato 18 maggio alle 21.15 si terrà alla Domus Mazziniana il secondo incontro del ciclo "Eco di un mondo invisibile" viaggio nella musica da Camera e operistica, promosso dalla Domus Mazziniana e dalla Società Filarmonica Pisana. Il protagonista dell'incontro sarà Giacomo Puccini alla cui scoperta ci guideranno il pianista Francesco Saviozzi e la soprano Ilaria Casai. L'incontro sarà anche l'occasione per ricordare l'artista Maria Rosaria Finelli, socia della Domus, recentemente scomparsa, con una raccolta di beneficenza. L'ingresso è libero e gratuito ma la prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]

M.B.