30enne in stato di alterazione fuggito dall'ambulanza, interviene la Squadra Volanti della Questura di Pisa

La Squadra Volanti della Questura di Pisa è intervenuta nel quartiere San Francesco a Pisa, per la segnalazione di una lite. Sul posto era già presente un’ambulanza con gli operatori sanitari che cercavano di far salire un giovane a bordo. Quest’ultimo veniva identificato per un 30enne, che alla vista degli agenti appariva in palese stato di alterazione e fuggiva. I poliziotti riuscivano a raggiungerlo dopo alcuni metri, per poi tranquillizzarlo e farlo salire in ambulanza che lo trasportava al pronto soccorso. I poliziotti intervenuti hanno sentito un altro giovane, il quale riferiva che aveva ospitato il suo amico nel pomeriggio precedente per poi passare la notte, tempo trascorso tranquillamente fino a giovedì pomeriggio, quando il 30enne ha iniziato ad agitarsi senza apparente motivo, arrivando a mordere un dito del suo amico che lo aveva ospitato tanto che quest’ultimo è finito al Pronto soccorso, dove gli hanno applicato dei punti di sutura alla ferita. Il 30enne è in osservazione in ospedale.