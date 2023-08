28enne sferra un pugno in volto alla zia a Pisa

Sferra un pugno in pieno volto alla zia che chiama la polizia e poi i medici del 118. E’ accaduto in strada, nel pomeriggio di giovedì in via Fiorentina. La donna – che ha riportato un taglio al sopracciglio – ha deciso di sporgere denuncia e poi si è recata al Pronto Soccorso. Secondo la polizia la lite sarebbe scaturita da futili motivi. Il nipote, un 28enne, ora rischia una denuncia.