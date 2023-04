25 Aprile in ricordo di Cecchini

E’ giunto il 78esimo anniversario della Liberazione. Quest’anno la città di Pisa lo dedica a Ilio Cecchini, comandante della formazione partigiana Nevidio Casarosa che combatté sul Monte Pisano. Un programma ricco di iniziative organizzate dal Comune di Pisa insieme alla Provincia di Pisa, alla Prefettura e alla sezione Anpi di Pisa. La giornata di celebrazioni parte la mattina alle 9.30, con ritrovo in piazza Caduti di Cefalonia e Corfù, per la deposizione di una corona di alloro al monumento della Divisione Acqui (a cura del Comune di Pisa e dell’associazione nazionale Divisione AcquiPisa), mentre alle 10 è prevista nella Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria la Santa Messa e preghiera alla cappella dei caduti con la deposizione di una corona di alloro (a cura della Prefettura di Pisa). La mattina di celebrazioni per il 25 aprile prosegue alle 11.15 in piazza XX Settembre, sotto il comune, con la deposizione di una corona di alloro ai piedi della lapide dei caduti (a cura del Comune di Pisa e Comitato Provinciale di Anpi). A seguire, alle 11.30, sempre in piazza XX Settembre, è prevista la cerimonia per la celebrazione del 78° anniversario della Liberazione con interventi istituzionali. La giornata si concluderà alle 18.30, in Logge di Banchi, con il concerto a cura dell’Orchestra di Fiati della Società Filarmonica Pisana diretta dal maestro Paolo Carosi.