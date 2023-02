Senza patente. Ma alla guida di un’auto. Un fatto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Pisa che hanno denunciato in stato di libertà una persona per guida con patente mai conseguita.

Nello specifico, il conducente di un’autovettura, sottoposto ad un

ordinario controllo alla circolazione stradale da parte dei militari, è

risultato sprovvisto della patente di guida, poiché mai conseguita; tale

violazione risulta inoltre reiterata nel biennio in corso. L’uomo ha 24 anni. I militari effettuano regolarmente servizi di controllo in strada per prevenire incidenti e per la sicurezza di tutti i fruitori della viabilità: automobilisti, ciclisti, motociclisti e pedoni.