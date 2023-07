23 e 24 settembre 2023

La nostra città sarà per due giorni capitale della marineria italiana. Si terrà a Pisa, infatti, il 23 e 24 settembre prossimi, il raduno nazionale dei Marinai d’Italia che mancava dalla Toscana fin dal 13 settembre 1970, data dell’ultumo raduno svolto nella nostra regione, a Firenze.

A darne l’annuncio, sul suo profilo Facebook istituzionale, è lo stesso sindaco Michele Conti. "Un evento organizzato ogni 4 anni e che mancava dalla Toscana dal 1970. Sono attese in città migliaia di persone, marinai, appassionati, turisti. Sono sicuro che i pisani accoglieranno nel migliore dei modi questo importante appuntamento e che conferma una volta di più il profondo legame della storia della nostra città con il mare".

Inizialmente previsto per il 13 e 14 maggio scorso, alla vigilia delle elezioni amministrative, il raduno fu rinviato proprio per motivi elettorali. La presidenza nazionale dei Marinai d’Italia ha accolto il progetto del gruppo Anmi di Pisa. La nostra città è stata scelta sia per la sua storia di Repubblica Marinara, sia perché il nostro gruppo negli anni si è integrato perfettamente nel tessuto cittadino, rendendosi protagonista di una intensa attività, anche di volontariato. L’evento richiamerà in città circa 10mila marinai per una settimana di iniziative e cerimonie che culmineranno con il cosiddetto ‘defilamento’, parata sui lungarni per salutare la città.