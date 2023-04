1966: alluvione dell’Arno e non solo… anche ideali rivolte, musica rock e di protesta

Anni ’60: pacifismo, lotta per i diritti dei neri, il no alla guerra in Vietnam. Gli studenti in rivolta ascoltano Dylan, Beatles e Rolling Stones e protestano sognando un mondo migliore. Così il 4 novembre dopo che l’Arno investì Firenze e i suoi tesori, da tutto il mondo giunsero gli "angeli del fango", quegli stessi giovani che mossi da grandi ideali e voglia di partecipazione lavorarono incessantemente al recupero dei tesori della città.

Pure Pisa fu travolta dalle acque, ma i danni, ingenti, non interessarono le opere d’arte e così gli angeli del fango non arrivarono e i pisani si rimboccarono le maniche. Molti ancora oggi ricordano che "radio e telefoni andarono in tilt" (M. Rossi) e M.B. Guelfi "a Santa Croce mia cognata con la neonata furono recuperate con la barca", "in Arno passavano tronchi d’albero e mucche morte" (R. Petrini), D. Mattioli "nell’aria c’era un forte odore di melma. Nel pomeriggio iniziarono a gridare ‘andate tutti a casa’ e vidi l’acqua uscire a rivoli e spruzzi tra le paratie e i sacchi di sabbia. Abitavo al terzo piano, dalla tromba delle scale vedevo l’acqua salire e aiutai i signori del piano terra. Quando l’acqua si ritirò rimase una melma gommosa e camminando ad ogni passo lo stivale rimaneva appiccicato a terra e usciva il piede".