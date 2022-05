Oggi il gran finale di Street Food Fest

Pisa, 8 maggio 2021 - Dopo due giorni all'insegna del gusto e del divertimento oggi arriva il gran finale della Street Food Fest, l'evento che unisce musica e cibo di strada di qualità organizzato dall'associazione Pubbli-Eventi con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa. Il taglio del nastro di venerdì, alla presenza del presidente Centro storico Confcommercio Pisa, Massimo Rutinelli e della referente territoriale Confcommercio Pisa Donatella Fontanelli, ha aperto ufficialmente la più grande manifestazione street food della Toscana a Pisa, in Piazza Don Minzoni, zona Ponte della Vittoria.

“Un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti dello street food e per tutti coloro che volgiono provare piatti e ricette interessanti” afferma il presidente Centro storico Confcommercio Pisa, Massimo Rutinelli “capace di unire buona cucina, divertimento e convivialità in un contesto scenografico come piazza Don Minzoni”.

Oggi, dalle 11.30 alle 24, i numerosi e colorati food truck con piatti tipici della cucina italiana e internazionale sono pronti a servire le loro prelibatezze nella suggestiva cornice sulle sponde dell'Arno, a due passi dal centro storico.

Tra le pietanze preparate dai migliori chef on the road piatti toscani, abruzzesi, romagnoli e siciliani, oltre a bontà della cucina indiana, thailandese, texana, valenciana, argentina e specialità senza glutine, il tutto accompagnato da ottime birre artigianali. Un'esplosione di gusto e sapori che si chiderà stasera con il concerto della live rock band Nothing to do.