Pisa, 13 ottobre 2021 - I Giovani del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto.

A Vicopisano, con un’unica apertura, si possono visitare tre luoghi, tre chiese accomunate dal loro stile architettonico: il Romanico. La visita vuole collegare idealmente questi tre edifici, ognuno dei quali racchiude anche una propria storia. La Pieve di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista è la più conosciuta e più importante, la costruzione risale al XII secolo, ma la prima attestazione di un insediamento è già del 934; all’interno conserva tracce di affreschi medievali, che probabilmente in origine decoravano tutte le pareti, ma anche la scultura lignea del Battista e soprattutto il gruppo scultoreo della Deposizione nell’abside, uno dei pochi esempi di questa tipologia di scultura rimasti in Toscana.Nella piccola valle di Lupeta sorgono la chiesa di San Jacopo, che ne conserva il toponimo, e la chiesa di Sant’Andrea, ora conosciuta come in Nocciola; quest’area sul confine tra Lucca e Pisa e collegata alle più importanti vie di comunicazione sia terrestre sia fluviale era strategica per la nascita di nuovi insediamenti monastici. Infatti, entrambe le chiese avevano annesso un monastero, in particolare San Jacopo già dall’VIII secolo.

L’apertura a cura del FAI vuole creare un percorso ideale tra questi edifici ecclesiastici che condividono la stessa architettura e parte della loro storia, ma che attualmente hanno caratteristiche diverse. Se la Pieve e San Jacopo sono ancora luoghi di culto, Sant’Andrea è sconsacrata e ormai da molti anni di proprietà privata e con parte dell’edificio riqualificato come zona abitativa. Questo stretto collegamento ha portato quindi a proporre al pubblico un’unica apertura: i visitatori arriveranno alla Pieve e conclusa la visita, si sposteranno in autonomia verso le chiese di San Jacopo e Sant’Andrea per proseguire l’itinerario ideale.

Ma sarà possibile anche andare alla scoperta delle Saline di Volterra e della storica ferrovia. Attualmente è in atto una campagna per il ripristino e la valorizzazione a fini turistici della tratta ferroviaria Saline - Cecina, fino ad una sua estensione futura alla città di Volterra. La visita organizzata dal Gruppo FAI di Volterra costituirà l'occasione per approfondire la storia di questo strategico snodo commerciale/logistico per poi proseguire alla scoperta dello stabilimento Locatelli Saline di Volterra, dove attualmente viene prodotto quello che è considerato il "sale più puro d'Italia". Durante la visita, oltre il consueto percorso, ci si soffermerà anche su strutture, luoghi e reperti inediti che generalmente sono esclusi ai visitatori.



Le Giornate FAI d’Autunno a Vicopisano e Volterra si svolgeranno:

- Sabato 16 ottobre

Vicopisano, 10:30-18:00 (ultimo ingresso 16:30)

Volterra, 15.00-18:30 (ultimo ingresso 17:30)

- Domenica 17 ottobre

Vicopisano, 14:00-18:00 (ultimo ingresso 16:30)

Volterra, 9:30-13:00 / 15:00-18:00 (ultimo ingresso 17:30)



Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI. È infatti suggerito un contributo non obbligatorio di 3 euro. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati. Chi lo vorrà potrà anche iscriversi al FAI online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento. Agli iscritti saranno dedicate aperture speciali. Prenotazione online consigliata (salvo diverse indicazioni segnalate sul sito) su www.giornatefai.it; i posti sono limitati. N.B. il programma potrebbe subire variazioni. La realizzazione dell’evento nelle singole Regioni dipenderà