Pisa, 28 giugno 2021 - Non poteva mancare il il Teatrino del Sole, l’unica rassegna dedicata al Teatro di Figura sulla costa toscana, giunta alla XXI edizione. I luoghi del Teatrino del Sole sulla costa sono diversi, ma la location pisana è da qualche anno ormai il giardino delle Scuole Viviani a Marina di Pisa, che accenderà le sue luci nelle calde serate di luglio ogni venerdì a partire dalle 21.30.

Saranno infatti 5 gli appuntamenti previsti con altrettante compagnie e spettacoli provenienti da tutta Italia e oltre. Come lo scorso anno gli ingressi saranno gratuiti, grazie all’apporto del Ministero della Cultura, della Unicoop Firenze, del Comune di Pisa e della Fondazione Pisa, e contingentati, secondo le direttive governative per il controllo della pandemia.

Si comincia venerdì 2 luglio con uno spettacolo di burattini della tradizione emiliano-romagnola, portato in scena dalla storica compagnia Teatro del Drago della famiglia Monticelli da Ravenna, dal titolo “Il grande trionfo di Fagiolino”, uno spettacolo esilarante che ci farà tornare indietro nel tempo, divertendo adulti e bambini. La settimana successiva (9 luglio) sarà la volta della compagnia pisana Habanera Teatro, che porterà in scena la ripresa di una produzione realizzata con il teatro Lirico di Udine nel 2007 e richiesta dallo storico Festival Musicale di Stresa. Si tratta dello spettacolo tratto dall’opera “Pétrouchka” di Igor Stravinskij per marionette a bacchetta, pupazzi, proiezione multimediale e attore su nero.

Venerdì 16 si potrà assistere allo spettacolo “L’elefante scureggione” della Nuova Accademia del Teatro d’Arte - Nata di Arezzo, altro spettacolo in cui il protagonista, un simpatico elefante, finirà a gonfiare palloni. Al Teatrino del Sole non poteva mancare un classico della novellistica internazionale: “Hansel e Gretel” (venerdì 23) sarà portato in scena dalla compagnia dei Guardiani dell’Oca di Chieti, che tanto successo hanno avuto lo scorso anno con “Il Vecchio e il Mare” tratto da Hemingway.

La rassegna si concluderà venerdì 30 luglio con un’altra storica compagnia, questa volta fiorentina, i Pupi di Stac, che offrirà al pubblico del teatrino il suo storico spettacolo “Il Drago dalle sette teste”, tratto da una tradizionale fiaba toscana.

Infine tornano anche i laboratori creativi, nei giorni 2, 16, 23 e 30 luglio con iscrizione obbligatoria a info@teatrinodelsole.it.

Per gli spettacoli prenotazioni (obbligatorie) sulla pagina del Teatrino del Sole (www.teatrinodelsole.it).