Pisa, 4 dicembre 2018 - Torna BeeRiver. Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre la Stazione Leopolda accoglie la sesta edizione. si accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale. Dieci birrifici presenteranno le produzioni di alta qualità, portando a quarantacinque il numero delle aziende brassicole che hanno partecipato a BeeRiver nell’arco delle diverse edizioni.

Rappresenteranno la Toscana i birrifici Brùton di Lucca, Brasseria della Fonte di Pienza, J63 di Cenaia e La Gilda dei Nani Birrai di Pisa.

Le finestre verso le altre regioni italiane saranno aperte dai birrifici Elvo di Graglia (Biella), Piccolo Opificio Brassicolo del Carrobiolo di Monza, Argo di Parma, Alto Tevere di Perugia, Ritual Lab di Roma. La Torre Del Luppolo di Pisa allestirà inoltre il sour corner dedicato alle birre acide. Le spine troveranno un adeguato accompagnamento con i vintage food truck e i ristoranti agricoli che proporranno specialità della cucina italiana e internazionale. Specifica attenzione è riservata ai visitatori che seguono regimi alimentari speciali attraverso la presenza di alcune tipologie di birra senza glutine e di una selezione di proposte vegetariane e vegane.

I concerti blues La colonna sonora sarà offerta dai concerti blues che assicurano un timbro inconfondibile alle degustazioni brassicole beeriveriane. Venerdì alle h 22.00 i Backyard Favourites (Veronica Sbergia e Max De Bernardi) accenderanno i riflettori sul lavoro di ricerca e arrangiamento di alcuni brani oscuri del country, del blues e del ragtime delle origini. Sabato saliranno sul palco i Delta Ramblers (Diego Schiavi e Cristiano Saggini) e Betta Blues Society, che hanno scelto la Leopolda per congedarsi dalle scene fino alla primavera 2019. Domenica completeranno la line up le danze Rock & Swing Easy e le note soffuse di Mattia Donati e Mauro La Mancusa.

Le iniziative di approfondimento Il programma comprende un ampio ventaglio di attività dedicate all’approfondimento dell’universo che ruota intorno alla birra artigianale. Il giornalista e sommelier Simone Cantoni condurrà venerdì 5 e sabato 6 ottobre alle h 19.00 le degustazioni guidate dedicate alle specialità brassicole in abbinamento con il cous cous e il cioccolato. L’Associazione La Staffetta allestirà l’area espositiva dedicata alla ricerca e alla formazione nella filiera brassicola dove approfondire la conoscenza degli ingredienti, degli strumenti e delle fasi di produzione. Per i più audaci sabato 6 ottobre alle h 18.00 è in programma il laboratorio didattico Extreme Brewing sulla produzione casalinga di ricette brassicole sperimentali (birre ad alta fermentazione, birre preparate con la canapa, birre nutraceutiche e gluten free).

Domenica 7 ottobre pomeriggio si svolgerà la nuova edizione dell’homebrewing contest con degustazione delle birre partecipanti e la premiazione dei vincitori per le categorie stilistiche Europa e Resto del Mondo. Le iniziative di approfondimento si concluderanno domenica 7 ottobre alle h 19.00 con la presentazione della Guida alle birra d’Italia 2019 Slow Food. Le birre vincitrici degli homebrewing contest La Staffetta completerà l’offerta con la possibilità di degustare le ricette vincitrici delle precedenti edizioni degli homebrewing contest: La Accademica (rossa a basso contenuto di glutine prodotta in collaborazione con l’Università di Pisa), Ginger Ale (bionda stile pale ale con aggiunta di zenzero a fine bollitura), Session Ipa (bionda caratterizzata dall’uso massiccio di luppoli americani a fine bollitura). Il concorso fotografico Birra & Dintorni Normalmente si pensa alla birra come un’esperienza sensoriale che interessa solo il gusto e l’olfatto. Si tratta invece di un’esperienza più complessa. Per celebrare questo matrimonio di sensazioni l’Associazione Photo Experience ha organizzato il concorso fotografico Birra e Dintorni, i cui scatti saranno esposti all’interno della Leopolda.

Luppoli rampicanti Sabato 6 e domenica 7 ottobre BeeRiver e le Mura di Pisa organizzano un evento speciale sulle mura medievali pisane con passeggiata in quota, concerti blues e degustazioni di birra artigianale francese. Il percorso condurrà dalle h 16.00 alle 19.00 i visitatori dalla Torre Piezometrica alla Torre di Legno collocata presso Piazzetta del Rosso, nelle vicinanze del Ponte della Fortezza. Le produzioni brassicole saranno servite dai birrifici Esperluette, Le Mousse e Le Brasseur Varois invitati dalla Camera di Commercio del Var della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra per il progetto Food&Wine Marketplace, PO Italia- Francia Marittimo 2014 - 2020. Lungo il percorso si esibiranno i bluesman Luca Battistini e Lorenzo Niccolini, confermando l’inconfondibile timbro made by BeeRiver di questa attesa iniziativa di richiamo turistico.

Nota sul movimento brassicolo Ideata nel 2016, BeeRiver ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama degli eventi italiani dedicati alla birra artigianale confermando il valore attrattivo di un prodotto destinato ad un consumo accorto e consapevole. A differenza delle produzioni industriali, il movimento artigianale privilegia il corredo sensoriale offrendo un esperienza gustativa basata sulla qualità degli ingredienti, i processi produttivi e le influenze delle tradizioni territoriali. Il movimento microbirrario toscano sta attraversando una fase di decisa effervescenza: all’interno di un’ideale graduatoria nazionale la Toscana si attesta con circa cinquanta birrifici nella seconda fascia, in linea con Emilia Romagna e Veneto e alle spalle delle potenze storiche Lombardia e Piemonte, epicentri del fenomeno a partire dalla metà degli anni Novanta. Nella regione del Granducato il comparto brassicolo legato ai siti produttivi piccoli e molto piccoli ha raggiunto un livello di radicamento esteso, solido e apprezzato. Nota conclusiva I visitatori che desiderano ascoltare buona musica e cenare in compagnia possono partecipare liberamente senza obbligo di acquisto dei gettoni per le degustazioni. Sarà inoltre allestita un’area gioco per i più piccoli.

Sito web con il programma completo: www.beeriver.it.