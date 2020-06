Pisa, 9 giugno 2020 - Ritorna la nostra rubrica #ioleggopisano con il bis di Alice Marchetti.

Chi è - Alice Marchetti vive a Pisa ma è livornese, è laureata in lingue alla facoltà di Lettere ma lavora al Registro Italiano di Internet. Ogni tanto scrive ma vorrebbe fare la cantante. Ha partecipato ad alcuni progetti letterari ella casa editrice pisana MdS come il romanzo collettivo Sulle Spallette alle nove (2014), Favolare (2015) e nel 2019 ha pubblicato alcuni articoli di divulgazione scientifica sulla rivista Prisma (Nella rete del Presidente; L’uomo, Internet e il Futuro: il 2069 secondo la scienza; Il tennis e la democrazia del dato).

A Tutto Volume

Il vento gelido accarezzava i miei capelli.

Era solito attraversare la finestra senza vetri quando mia madre ed io abitavamo in quella casa al terzo piano, buia e senza riscaldamento.

Un unico camino in mezzo alla stanza, quasi sempre spento.

Lì, al terzo piano di quella casa grigia con le scale di ferro che andavano salite dall’esterno, io e mia madre abitavamo da un anno.

Eravamo in affitto e il tetto della casa era quadrato e piatto, come una terrazza verniciata di catrame nero, dove qua e là spuntavano comignoli, e due antenne.

Non ho mai saputo se i due piani di sotto fossero abitati oppure no, forse era una fabbrica, ma io non ho mai visto anima viva.

Anche le strade erano grigie, umide e deserte: unico soffio vitale… il vento.

Che muoveva la carta gettata dai passanti.

Chissà come mai era sempre e solo bianca e sembrava rotolare sempre nello stesso identico modo.

Ma né a me né a mia madre interessava tutto questo, quando la sera ci addormentavamo al suono della musica ad altissimo volume.

E la radio restava accesa tutta la notte.