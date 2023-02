Cascina: si inaugura la mostra di ricami di Mani Attive

I ricami di mani attive

Cascina 25 febbraio 2023- ‘Dal passato al presente’ il passo è breve. Sabato 25 febbraio alle 16 sarà inaugurata un’eccezionale mostra permanente al palazzo dell’anagrafe (viale Comaschi 116): i disegni dei maestri del legno riprendono vita attraverso la creatività e l’arte del ricamo e del merletto. Un’iniziativa realizzata dal Comune di Cascina in collaborazione con l’associazione Mani Attive. I ricami sono riproduzioni fedeli dei disegni che, solo per l’occasione, sono stati prestati dal ‘Museo della Società Operaia di Cascina, Legno e Mestieri’, e che provengono esclusivamente dalla collezione privata della stessa Società Operaia e visibili solamente nel museo di Via Curtatone 60 a Cascina.



“Dal ritrovamento di alcuni disegni storici – spiega Angela Vannucci, presidente di Mani Attive –, mi si è accesa una lampadina: perché non prendere spunto da questi disegni dei maestri del legno per ricrearli attraverso le nostre arti e le nostre tecniche? Mi sono messa in contatto con altre associazioni e abbiamo ricevuto numerose adesioni, tra cui un giovane stilista di Christian Dior, oltre ad alcune socie dell’associazione. Sono state così realizzate alcune opere veramente belle, con una similitudine tra i disegni e le riproduzioni fatte attraverso il ricamo. Dal disegno del legno a quello con il tessuto”.



Opere originali, dunque, che troveranno casa al palazzo dell’anagrafe, dove saranno esposte in mostra permanente con targhette per ricordare gli autori. “Abbiamo deciso di donare queste opere all’amministrazione comunale – aggiunge Angela Vannucci – perché ricordano la Cascina di una volta, conosciuta in Italia e in Europa per l’arte del legno. Dandole al Comune, siamo certi che queste opere non finiranno mai in uno scantinato, ma anzi avranno un luogo adatto dove poter essere ammirate”. La mostra sarà inaugurata alla presenza dell’amministrazione comunale.