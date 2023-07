Cascina: parte la rassegna "In paese sotto le stelle"

Cascina 11 luglio 2023- Si chiama ‘In Paese sotto le Stelle’ la mini-rassegna estiva che dal 14 luglio all’1 settembre porterà nelle frazioni sette spettacoli a ingresso gratuito (tutti con inizio alle 21.30). L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra amministrazione comunale e Pro Loco Cascina, con il prezioso contributo di Sogefarm Farmacie Comunali. “Nell’ambito di ‘Metti una sera a Cascina’ abbiamo predisposto una serie di iniziative per le famiglie – sottolinea Giulia Guainai, assessora con delega all’associazionismo – con l’intento di arricchire ulteriormente il cartellone estivo spostando però l’attenzione sulle frazioni. Attenzione alle famiglie e a tutto il territorio cascinese, dunque: lo scorso anno mettemmo in piedi la rassegna di cinema nelle frazioni, quest’anno proseguiamo con iniziative che vanno in continuità a quelle offrendo una varietà di proposte che vanno dal cabaret alla magia. Invitiamo tutti a partecipare, vivere il proprio paese e fare comunità”. Una serie di appuntamenti che possono far felici i bambini e le famiglie intere, con un ventaglio di spettacoli che abbraccia varie fasce d’età. “Abbiamo pensato a una programmazione di questo tipo per portare un po’ festa nelle nostre frazioni – spiega Simone Perini, consigliere della Pro Loco –. Grazie alla preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale e dei circoli dove porteremo le iniziative, oltre al contributo di Sogefarm, da venerdì saremo presenti con eventi mirati per le famiglie ma anche per un pubblico vario: magia, marionette, cabaret, vernacolo e barzellettieri per far divertire i partecipanti, con serate studiate insieme ai circoli ascoltando le loro richieste”. Questo il calendario degli eventi: 14 luglio Circolo Arci Zambra spettacolo di cabaret “La sai l’ultima?” con Gabriele Del Fa; 21 luglio Circolo Arci Chiesanova spettacolo per grandi e piccini con Mago Pallonio; 28 luglio Circolo Arci Casciavola spettacolo per grandi e piccini “Peter Pan insegue Trilly”; 4 agosto Nucleo Acli San Prospero spettacolo per grandi e piccini con D’Artagnan Mago delle Bolle; 18 agosto Misericordia di Latignano spettacolo di cabaret con Nico Pelosini; 25 agosto Circolo Arci San Sisto serata in vernacolo pisano con “Li Sciagattati”; 1 settembre Circolo Arci Marciana spettacolo di cabaret con Samuele Rossi.