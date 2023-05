Vecchiano (Pisa), 6 maggio 2023 – Particolare incidente stradale verso le 5 del mattino di oggi, 6 maggio, a Vecchiano. Un’auto ha investito un cervo che si trovava lungo l'Aurelia.

Gli occupanti della vettura non hanno riportato lesioni ma il mezzo è rimasto talmente danneggiato da non essere più in grado di viaggiare ed è stato poi rimosso dal soccorso stradale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato per effettuare i rilievi.