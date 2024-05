Arrestato per Rapina Impropria in un Supermercato di Pisa

Pisa, 28 maggio 2024 - I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato una persona accusata di rapina impropria. L'intervento è avvenuto grazie all'azione tempestiva dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati in servizi di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. L'arresto è stato eseguito presso un supermercato dove, poco prima, un individuo aveva commesso un furto di generi alimentari, tra cui alcolici. Nel tentativo di fuggire, il sospettato ha ripetutamente spintonato un addetto del supermercato e il personale di vigilanza intervenuto in aiuto. La segnalazione del furto è stata prontamente comunicata alla pattuglia dei Carabinieri in servizio di pronto intervento, permettendo ai militari di intervenire immediatamente, arrestare l'individuo e recuperare la merce sottratta. Il soggetto è stato inizialmente trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Carabinieri di Pisa. Dopo l'udienza per direttissima, l'arresto è stato convalidato e l'individuo è stato sottoposto all'obbligo di presentazione settimanale presso i Carabinieri.