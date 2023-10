ZeroCalcare e gli inni alla complessità ZeroCalcare ha scritto sabato su Facebook che non parteciperà al Lucca Comics, al via da domani fino al 5 novembre. Ha spiegato che non se la sente a causa del patrocinio dell’ambasciata israeliana, che per lui, ha detto, “rappresenta un problema”. A ruota lo hanno seguito Amnesty International e, ieri, FumettiBrutti.