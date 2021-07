Firenze, 2 luglio 2021 - Le poesie, quelle che Vasco Brondi scrive e canta, e quelle, di altri, che legge. Come Mariangela Gualtieri, “una delle mie maestre”, spiega al concerto nell’Anfiteatro Romano di Fiesole, felice di essere tornato a fare live, perché i live sono la linfa dell’artista e del cantautore e, in questo caso, pure del poeta. Dopo un anno nelle nostre stanzette a ipernavigare, sono tornati i concerti dal vivo (alle Cascine giorni fa si sono esibiti i Fast Animals Slow Kids in un concerto acustico, anche loro emozionati di tornare a “parlare” in pubblico). Una gioia per chi suona, ma anche per chi ascolta.

“Dopo un lungo periodo senza toccare una chitarra mi sono rimesso a scrivere mentre il mondo che conoscevamo cambiava radicalmente”, dice presentando “Paesaggio dopo la battaglia”, il suo ultimo album, che nella versione cd è accompagnato da un diario. “Abbiamo ventiseimila giorni. Siamo qui per rivelarci. Non per nasconderci. Abbiamo ventiseimila giorni. Siamo qui per rivelarci. Non per nasconderci”, canta Brondi, mentre l’aria dell’Estate Fiesolana si rinfresca.

Ventiseimila giorni di vita non sono niente, per questo c’è chi avverte una certa ansia per il tempo che scorre. Un’ansia aumentata nell’ultimo anno e mezzo dall’emergenza sanitaria, con il bollettino quotidiano dei malati e dei morti, la descrizione di un lungo istante pandemico che sembra non finire mai. L’Italia benedetta, l’Italia maledetta è un paesaggio dopo la battaglia, ancora irrisolta perché adesso ci sono le varianti e forse arriveranno le varianti delle varianti. Brondi la racconta, l’Italia, nelle sue canzoni all’anfiteatro di Fiesole sold out (mercoledì 30 giugno 2021) alternando un omaggio a Franco Battiato, il re della ricerca musicale, con Bandiera Bianca, agli ormai pezzi classici di quando si faceva chiamare Le Luci della Centrale Elettrica e descriveva la sua Emilia e le storie di provincia valide per ogni provincia italiana.

È il suo primo tour con il nome, Brondi mi appare più maturo di quando lo vidi al Tuscany Hall anni fa, forse gli anni lontano dal palco e dalla chitarra lo hanno ulteriormente rafforzato. Anche i cantautori rischiano di ipercomunicare, con albun sfornati in continuazione, neanche fossero tweet sparati nell’infosfera. Rallentare la comunicazione, anche quella artistica, sembra diventato tuttavia imprescindibile; il rischio altrimenti è quello di saturare l’opinione pubblica, o semplicemente il pubblico. Brondi però questo lo sa bene. Fra un suo disco e l’altro passano anni: “Quando mi chiedono se ho avuto il blocco dello scrittore visto che roba mia magari non ne esce per qualche anno - ha detto in un’intervista a Esquire - io rispondo sempre che non so neppure che cosa sia questo blocco: un blocco esiste nel momento in cui tu stai forzando, non esce nulla e sei bloccato, bisogna invece avere rispetto di tempi che non sono tempi morti, sono come quelli dei canali che dopo un po' in inverno hanno la superficie gelata ma sotto invece continua a scorrere l’acqua; i ritmi creativi sono come maree, come venti che a volte ci sono a volte no, non possiamo pretendere che questo mondo cittadino delle ossessioni e dei ritmi frenetici ci avvicini all’essere una macchina dove si deve preme un bottone e se non esce nulla c’è un blocco che in realtà non c’è affatto”.

Nell’ultimo mese si sono palesati molti libri, concerti e dischi. È normale. Dopo un anno e mezzo di stop il tappo è saltato e adesso si può tornare a vedere e ascoltare cantautori in concerto come Vasco Brondi, che dice di stare bene nei suoi 26.000 giorni quando scrive canzoni.