Caminetti autunnali, ma il Pd non si scalda

Firenze, 22 ottobre 2023 - Volano stracci fra riformisti. Sabato 28 ottobre "Energia Popolare", la corrente di Stefano Bonaccini, si riunirà a Firenze, al Palazzo degli Affari. L’ospite d’onore sarà Paolo Gentiloni, commissario europeo. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, già coordinatore nazionale della mozione Bonaccini, sembra però piuttosto perplesso: "Credo che la corsa alle adesioni a gruppi, correnti, da una parte e dall’altra, sia un elemento che, almeno per quanto mi riguarda, non mi pare di grandissimo interesse", ha detto. "Sono più interessato ai contenuti e alle idee più che alle adesioni. Di tessera ne ho una, mi basta, ed è quella del Pd. Sono stato invitato a partecipare da Bonaccini, dopodiché non conosco bene quale sia il progetto di questo gruppo".

La sortita di Nardella non è piaciuta ai suoi compagni di viaggio riformisti. È parsa una presa di distanza. Per questo i dirigenti politici e gli eletti più vicini a Bonaccini potrebbero preferire un’altra candidatura alle Europee, magari quella di Matteo Biffoni, sindaco di Prato al secondo mandato, o quella di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale toscano. Il candidato alternativo a Nardella in quota riformisti potrebbe essere insomma uno dei due e godrebbe, a quel punto, del favore della corrente a livello nazionale. In Toscana Biffoni o Mazzeo potrebbero contare su Leonardo Marras, Brenda Barnini, Dario Parrini, Luca Lotti, Simona Bonafè, Cecilia Del Re.

"Dario ha esagerato", dice alle Pecore Elettriche un dirigente politico vicino a Bonaccini. Il coordinamento nato fra sindaci e parlamentari critici nei confronti di Nardella tuttavia non basterebbe. A Biffoni o Mazzeo servirebbe anche un accordo politico solido nel Lazio. I voti dell’elettorato del centrosinistra laziale sono determinanti per l’elezione al parlamento europeo. Questo naturalmente vale anche per Nardella, che sta cercando un accordo con Dario Franceschini o con Nicola Zingaretti.

I problemi tra riformisti, comunque, non sono solo nel Pd. La settimana conclusa ha certificato la fine dell’ex Terzo Polo anche in Parlamento. Le ultime risse fra renziani e calendiani culminate in dichiarazioni più o meno spontanee, successive assemblee senatoriali e sontuosi scazzi sui quattrini (perché fra essere nello stesso gruppo e non esserlo la differenza c’è) sono l’inevitabile corollario di un’alleanza che non prometteva bene. Chissà se qualcuno farà mai un sondaggio interpellando quell’elettorato moderato, lib-dem, riformista eccetera eccetera che ha votato Terzo Polo, per conoscere che idea si sia fatto di questa separazione annunciata (nel senso di prevedibile e prevista), ma la vaga impressione è che questa lite abbia sconcertato molti votanti di Italia Viva e Azione. Non è esattamente un dettaglio, visto che l’anno prossimo ci sono le elezioni europee e la soglia del 4 per cento incombe minacciosa. Certo, gli ultrà saranno felici delle reciproche bastonate, quelli in politica non mancano mai. Viene insomma da chiedersi: che cosa faranno gli elettori dell’ex Terzo Polo in futuro, tra elezioni amministrative, regionali ed europee? Torneranno a scegliere i partiti per cui votavano prima della nascita di Italia Viva e Azione, si asterranno o daranno il loro voto a Renzi o Calenda, come se nulla fosse successo?

