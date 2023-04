Nanni Moretti, un revival top. Ma il futuro sarà grigio

Firenze, 23 aprile 2023 - Nanni Moretti è tornato, è tornato Nanni Moretti. Con i suoi tic, le idiosincrasie, le invettive, la satira (la scena contro Netflix è deliziosa), le autocitazioni. Certo, è un Moretti invecchiato, Michele Apicella è andato in pensione e al suo posto c’è Giovanni, un regista che vuole girare un film "a lieto fine" sul 1956, con i carri armati in Ungheria che soffocano nel sangue la rivolta e una sezione romana del Pci, la Antonio Gramsci del Quarticciolo, che si ribella all’allineamento sovietico, chiede di rompere l’unitarismo internazionalista e stigmatizzare l’invasione. E ci riesce, alla faccia di Palmiro Togliatti, facendo persino uscire l’Unità in edicola con un titolo a nove colonne di condanna. Ognuno ha le sue nostalgie e si chiede, provando a revisionare un certo passato, che cosa sarebbe successo se solo... Ecco, Moretti gioca con le proprie fantasie politiche da quando gira film, quindi da sempre, sognando finali alternativi per accompagnare un’ideologia storicamente fallimentare.

Giuliano Ferrara sul Foglio ha notato sapidamente che "però riscrivere la storia, anche con un ‘se’ retrospettivo beneaugurante, ha qualcosa di ambiguo", e ha invitato a un esercizio mentale che coinvolga, invece, i fascisti in un ipotetico film sull’"altra parte": "La sua sceneggiatura prevede che Mussolini, accarezzato come il Togliatti di Moretti da una nostalgia burbera (‘non voglio il suo primo piano’, dice Nanni), nel 1938 si mette in ascolto dei fascisti buoni che trovano rivoltanti le leggi razziali su paradigma hitleriano, e il Popolo d’Italia titola: ‘No al razzismo sterminatore’". Ecco, dice Ferrara, rideremmo allo stesso modo insieme ai Lollobrigida e ai La Russa come si ride durante il "Sol dell’avvenire" di Nanni Moretti? Forse no.

Ci sarebbe comunque da risolvere preliminarmente il problema di trovare un Moretti di destra. E poi mancherebbe il vissuto nannimorettiano, che è quello che istintivamente ti fa correre al cinema. Ho letto, tra recensioni cariche d’entusiasmo, anche chi dice di essere rimasto deluso perché i tic non fanno più ridere e non si deve mai tornare nei luoghi in cui si è stati felici. Sarà. Ma è proprio per quello che esistono i classici, che hanno italocalvinianamente sempre qualcosa da dire. Soprattutto a chi era troppo giovane, e magari di Moretti non coglie tutto il sottotesto revisionista, o politicamente troppo distante per potersi intruppare oggi tra i nostalgici del comunismo. Lo spirito allegro di Nanni Moretti, al netto dei girotondismi moraleggianti, continua a essere divertente anche quando recupera il rodato repertorio. Piuttosto, io sono preoccupato per che cosa arriverà dopo, visto che in passato gli eventi erano drammatici ma più interessanti (vorrei dire anche divertenti, ma poi dovrei passare le prossime 20 righe a spiegare che cosa intendo per divertenti). In futuro, invece, c’è da immaginarsi un Moretti del 2040 che utilizzando le dirette video di Alessandro Di Battista su Facebook come materiale d’archivio riscrive la storia dei Cinque Stelle, con Beppe Grillo spernacchiat o durante l’assemblea di un MeetUp e il Fatto Quotidiano che attacca Gianroberto Casaleggio in un editoriale di Marco Travaglio. Che palle, no?

