L'indignazione selettiva La sinistra mondiale, quella degli scrittori, degli intellettuali, dei cantautori e dei cineasti impegnati, è abbastanza tiepida su Israele. O non si espone o se lo fa parteggia per chi è ostile a Israele, evitando accuratamente di condannare i terroristi di Hamas. L’accusa è di due intellettuali, per l’appunto. Uno è Yuval Noah Harari, storico israeliano, autore di bestseller come “Sapiens” e “Homo Deus”, l’altra è J.K. Rowling, la creatrice della meravigliosa saga di Harry Potter.