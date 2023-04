La differenza che c'è fra un leader e un follower

Firenze, 20 aprile 2023 – “La leadership è una necessità: negare o eludere l’imprescindibilità della sua funzione è pericolosissimo. Tipicamente tendono a farlo fenomeni come il populismo, sempre alla ricerca di colpevoli da additare al pubblico ludibrio”, scrive Antonio Funiciello – già capo di gabinetto di Paolo Gentiloni e Mario Draghi - nel suo nuovo saggio appena pubblicato da Rizzoli, “Leader per forza”.

“Il fatto è che, semplicemente, la democrazia non esiste senza leadership e la politica stessa perde ogni concreta utilità senza una guida”.

Soprattutto la democrazia liberale, che vive una crisi di consenso e, appunto, di leadership. Per le autocrazie (dalla Cina alla Russia) è tutto molto più semplice. Gli autocrati non si devono confrontare con la dimensione temporale, hanno parecchio tempo a disposizione, visto che governano a lunghissimo senza dover rendere conto a nessuno, facendo ricorso unicamente all’uso della forza che essi stessi si auto-attribuiscono, spesso spacciandola per volontà popolare. I leader democratici si confrontano con difficoltà superiori.

“Una leadership forte è quella di chi attraversa un deserto trasformativo, guidando i propri seguaci verso una meta condivisa”, scrive Funiciello, che nel libro racconta che tipo di leader è stato Draghi, l’ultimo presidente del Consiglio con cui ha lavorato. C’è una differenza enorme fra leader e follower, direi ontologica; il leader conduce, il follower esegue. I social media danno l’impressione di appiattire qualsiasi discussione, con la pretesa orizzontalità comunicativa, per cui alla fine siamo tutti follower con pretese di diventare leader (ma ci sono pure leader che, persino mettendosi in ridicolo, sembrano i seguaci di sé stessi, un cortocircuito macchiettistico che non giova alla gravitas istituzionale).

Eppure una distinzione chiara c’è e ci deve essere, fra chi governa e chi è governato. Fra chi guida e chi è guidato. Un concetto che Funiciello delinea nitidamente attraverso alcune storie di leadership in grado di muovere i deserti. Mosè, Golda Meir, Truman, Lincoln, Mandela, Havel, Angela Merkel. E come in tutti i libri, anche i saggi, c’è un assassino da scoprire. Non vi rivelerò chi è, ma intanto vi dico chi è la vittima: la fragile democrazia occidentale. Quella americana ma anche quella europea. Non è un caso che il libro di Funiciello si concluda parlando di Merkel, leader longeva e probabilmente irripetibile. Anche negli aspetti deteriori.

“Quella di Angel Merkel – scrive Funiciello – è una leadership irrisolta ed è il simbolo dell’irrisolutezza di chi ha guidato negli ultimi anni i popoli occidentali”. Un’incompiutezza che si è limitata “a reagire alle singole crisi con misure emergenziali, ma senza un progetto di governo del futuro. Non lascia una durevole eredità politica, perché non ci consente di ispirarci a una visione del mondo e a un disegno di equilibrio globale spendibili nel presente. I leader occidentali degli ultimi vent’anni hanno vagato con i loro popoli in quel deserto che separa il vecchio ordine mondiale da uno nuovo, tutto da costruire, senza condurli da nessuna parte”.

E qui sta il problema, come segnalano anche la guerra in Ucraina scatenata dalla Russia e le pulsioni imperialiste di Vladimir Putin. Per non parlare della Cina che riesce nel paradosso di condizionare autarchicamente i mercati globali, con quel suo mix febbrile di capitalismo di Stato e nazionalismo. Gli Stati Uniti vivono alterne fasi di apertura e chiusura al mondo, a seconda dell’amministrazione. L’Unione Europea, invece, è tutt’ora alle prese con mille contraddizioni, ma è nelle istituzioni trans-nazionali che possono nascere, osserva Funiciello, i leader del futuro.